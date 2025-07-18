Компанія «Мономах» заявила, що захищатиме свою ділову репутацію у суді після обшуків, які СБУ провела у червні 2025-го, йдеться в пресрелізі виробника. Компанія подає позов для спростування інформації в медіа про її діяльність.

Деталі

«Ми переконані, що судом буде зроблено відповідну оцінку інформаційній атаці в ЗМІ з ознаками маніпуляції громадською думкою», – йдеться у заяві «Мономаха».

У компанії кажуть про повну відкритість і готовність до співпраці з правоохоронцями, але наголошують, що інформація про постачання продукції до РФ є маніпуляцією.

У «Мономасі» підкреслюють, що не мають офіційних представництв у РФ і Білорусі, не працюють із маркетплейсами в цих країнах і не здійснювали жодних поставок після 24 лютого 2022-го.

Компанія повідомила, що працює у штатному режимі, підтримує ЗСУ і регулярно сплачує податки в Україні. У 2024 році «Мономах» перерахував до бюджетів майже 300 млн грн, за перше півріччя 2025-го – 171 млн грн.

Контекст

У червні 2025 року СБУ оголосила в розшук співвласника компанії Тараса Барабаша, підозрюючи «Мономах» у постачанні продукції до РФ через треті країни, зокрема Польщу та Білорусь. За версією слідства, компанія експортувала продукцію через польську Lovare Sp. z o. o., яка, своєю чергою, відправляла її в РФ.

Компанія заперечує звинувачення і вважає справу інформаційною атакою з метою тиску на бізнес.

«Мономах» належить братам Богдану (60%) і Тарасу (39,9%) Барабашам, свідчать дані Youcontrol. У 2024 році виторг компанії зріс на 26,2%, до 2,2 млрд грн, прибуток – до 303 млн грн. Компанія виробляє каву та чай під торговими марками Monomax, Lovare, Stefano, Ferarra, «Три Слони», «Чайні шедеври», «Кавові шедеври», Coffe & Tea. Головне виробництво розташоване у Великій Димерці під Києвом.