Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем

Економіка України зросла на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року, у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 18 листопада.

Деталі

Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість, зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку.

Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина – ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.

Контекст

У вересні 2024 року зростання ВВП було зафіксоване на рівні 3,8%, а за дев’ять місяців – 4,5%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України за підсумками 2024 року на рівні 3%, інфляцію – 9%. Попередній прогноз Фонду – зростання ВВП у діапазоні від 2,5% до 3,5% за інфляції 8%.

За прогнозом Мінекономіки, зростання ВВП у 2024-му очікується на рівні 3,5% (раніше прогнозувалося 4,6%). Споживчі ціни у середньому за рік зростуть на 5,4%, грудень до грудня – на 7,9% (порівняно з 8,5% і 9,7% на грудень у попередньому прогнозі).

В останньому Інфляційному звіті НБУ прогнозував зростання реального ВВП у 2024 році на 3,7% та прискорення динаміки Індексу споживчих цін до 8,5% на кінець поточного року.

Уряд очікує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024-му до 2,7% у 2025 році.