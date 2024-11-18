Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося втричі порівняно з вереснем

Економіка України зросла на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року, у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 18 листопада.
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Деталі
- Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість, зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.
- Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку.
- Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина – ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.
Контекст
У вересні 2024 року зростання ВВП було зафіксоване на рівні 3,8%, а за дев’ять місяців – 4,5%.
Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України за підсумками 2024 року на рівні 3%, інфляцію – 9%. Попередній прогноз Фонду – зростання ВВП у діапазоні від 2,5% до 3,5% за інфляції 8%.
За прогнозом Мінекономіки, зростання ВВП у 2024-му очікується на рівні 3,5% (раніше прогнозувалося 4,6%). Споживчі ціни у середньому за рік зростуть на 5,4%, грудень до грудня – на 7,9% (порівняно з 8,5% і 9,7% на грудень у попередньому прогнозі).
В останньому Інфляційному звіті НБУ прогнозував зростання реального ВВП у 2024 році на 3,7% та прискорення динаміки Індексу споживчих цін до 8,5% на кінець поточного року.
Уряд очікує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024-му до 2,7% у 2025 році.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.