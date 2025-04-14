МВФ попереджає про наслідки геополітичної напруги для фондових ринків

Посилення геополітичної напруженості може завдати збитків фондовим ринкам, підвищити вартість державних запозичень та створити ризики для фінансової стабільності, йдеться у повідомленні Міжнародного валютного фонду 14 квітня. Глобальні геополітичні ризики включаючи торгову напругу, можуть спровокувати значну корекцію цін на акції.

Ключові факти

Такі потрясіння, як війни, дипломатична напруженість чи тероризм можуть порушити транскордонну торгівлю та інвестиції. Це може зашкодити цінам на активи, вплинути на фінансові інститути та скоротити кредитування приватного сектору, що негативно позначиться на економічній активності та створить загрозу фінансовій стабільності, попереджає МВФ.

За даними фонду, Ціни на акції мають тенденцію до значного зниження під час великих геополітичних ризикових подій. З різних типів великих геополітичних ризикових подій міжнародні військові конфлікти сильніше за все бʼють по акціях ринків, що розвиваються, ймовірно, через більш серйозні економічні потрясіння порівняно з іншими подіями.

Підвищена невизначеність є ключовим каналом для реакції цін на активи. Геополітичні потрясіння, як правило, підвищують макроекономічну невизначеність на кілька місяців, зазначає фонд.

Зрештою, раптове падіння цін на активи може чинити тиск на банківські та небанківські фінансові установи з потенційними побічними ефектами для більш широкої фінансової системи та реальної економіки.

Хоча може здатися, що світова економіка та фінансові ринки регулярно піддаються непередбачуваним і навіть безпрецедентним подіям, фінансовий сектор і ті, хто відповідає за його захист, все ще можуть багато зробити для захисту фінансової стабільності.

Фінансові інститути та їхні регулятори повинні виділяти достатні ресурси для виявлення, кількісної оцінки та управління геополітичними ризиками.

Крім того, фінансові інститути повинні мати достатньо капіталу і ліквідності, щоб допомогти їм витримати потенційні втрати від геополітичних ризиків. міжнародні резерви могли б допомогти їм краще захиститись від таких потрясінь, додає МВФ.

МВФ також заявив, що економічна невизначеність збільшує так звані ринкові ризики — ймовірність екстремальних, несподіваних втрат в інвестиційному портфелі, що, у свою чергу, збільшує ризик краху фондового ринку.

У блозі МВФ проаналізував вплив тарифних заходів США та Китаю у період з 2018 по 2024 рік, зазначивши, що деякі масштабні заяви призвели до зниження акцій обох країн.

Контекст

МВФ не згадав про конкретні події, такі як масштабні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом в останні тижні.

Міжнародні військові конфлікти, такі як повномасштбане вторгнення Росії до України у 2022 році, стали найбільш значущими ризиковими подіями, через які прибутковість акцій знижувалася в середньому на 5 процентних пунктів на місяць, що вдвічі перевищує рівень інших геополітичних ризикових подій, нагадує Reuters.

МВФ має опублікувати повний звіт на своїх весняних зустрічах із Світовим банком. Найімовірніше, у центрі уваги будуть оголошення Трампа про мита.

Минулого тижня на Волл-стріт спостерігалися різкі коливання з моменту пандемії COVID 2020 року. Базовий індекс Standard & Poorʼs 500 упав більш ніж на 10% з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня, тоді як золото досягло рекордних максимумів.

Згідно з результатами опитування споживачів у США, побоювання з приводу інфляції досягли найвищого рівня з 1981 року, тоді як фінансові установи попереджають про зростання рецесії.