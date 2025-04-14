Призупинення мит. Євро стає альтернативним безпечним активом, європейські акції зростають

Ключові факти

Індекс Stoxx Europe 600 зріс на 2,0%, причому акції технологічних компаній опинилися серед лідерів зростання після того, як президент США Дональд Трамп звільнив електроніку від мит, хай і тимчасово. Усі 20 груп у бенчмарку зросли.

Європейські акції пережили кілька різких коливань за останні тижні, оскільки торговельна війна, спровокована митами Трампа, розгоряється та загрожує зруйнувати світові ланцюжки поставок. Європейський бенчмарк впав на 2,2% за рік і впав на 8% з того часу, як мита Трампа набули чинності 2 квітня.

Євро стає альтернативним безпечним активом поряд із облігаціям. Найшвидше зростання євро за півтора десятиліття набирає обертів: трейдери роблять ставки на зростання до $1,20, а стратеги поспішають оновити свої прогнози, що валюта досягне цього рівня — найвищого з середини 2021 року — найближчими місяцями.

Наприкінці минулого тижня єдина європейська валюта досягла найвищого рівня за три роки, оскільки економічна невизначеність, спричинена митною політикою США, поставила під сумнів традиційну роль долара як притулку.

Тепер стратеги оцінюють, куди піде єдина валюта після дводенного стрибка майже на 4%, із $1,10 до майже $1,15. Євро торгувався на 0,5% вище на рівні $1,1413 станом на ранок в Лондоні.

В основі зростання євро є ключові аспекти. Очікувані додаткові витрати Німеччини після її історичного кроку щодо помʼякшення фіскальних правил, як очікується, зміцнять єврозону у разі світового спаду.

Тим часом, мита — незалежно від того, на якому рівні вони, зрештою, будуть встановлені — призведуть до скорочення позитивного сальдо торгового балансу Європи зі США, а це означає, що менше доходів буде інвестовано назад у доларові активи.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

Інвестори переоцінюють роль долара у світовій фінансовій системі після того, як Трамп обрушив на ринки свої мита та вивів торговельну війну з Китаєм на новий рівень. Міністр фінансів Німеччини заявив 11 квітня, що уряди мають скористатися шансом надати євро більше ваги у світовій торгівлі.

11 квітня долар США, казначейські облігації та акції зазнали розпродажу на тлі попереджень банків та інвесторів про те, що мита Трампа можуть спровокувати рецесію в США, незважаючи на те, що президент відступив від повномасштабної торгової війни. Євро зріс на 1,6% до 1,138 долара, що є найвищим показником з лютого 2022 року.