На Atlas 2025 у Києві виступлять закордонні артисти – засновник фестивалю

Хедлайнерами ювілейного фестивалю Atlas, що пройде в ТРЦ Blockbuster Mall 18–20 липня, стануть іноземні виконавці. Один із них має мільярди прослуховувань на стримінгах, повідомив в інтервʼю Forbes Ukraine засновник фестивалю Дмитро Сидоренко.

Ключові факти

Першим хедлайнером Atlas Festival у 2025 році стане український гурт «Бумбокс». Імена інших українських та кількох закордонних виконавців організатори поки що тримають у секреті. «Однак можемо трохи привідкрити завісу: один із цих артистів має пісню, в якої мільярди прослуховувань на YouTube та стрімінгових платформах», – сказав Сидоренко.

Лайнап фестивалю в 2025-му буде «значно потужнішим», ніж у 2024-му, каже засновник Atlas. Бюджет на артистів зріс приблизно в півтора раза, в основному за рахунок запрошення іноземних виконавців, додає він.

Абонементи на фестиваль коштують від 1375 грн за один день відвідування. Підвищення цін планується поступово – приблизно щомісяця, за словами Сидоренка.

Перший фестиваль Atlas з часу вторгнення відбувся в липні 2024-го у ТРЦ Blockbuster Mall і зібрав майже 64 000 відвідувачів Фото Facebook-сторінка Atlas Festival

Контекст

Перший фестиваль Atlas з часу вторгнення відбувся в липні 2024-го у ТРЦ Blockbuster Mall і зібрав майже 64 000 відвідувачів. Forbes оцінив продажі фестивалю в 100–150 млн грн. Реальні цифри в декілька разів менші, каже засновник Atlas Дмитро Сидоренко. Фестиваль зміг окупитися лише завдяки партнерській підтримці, зазначає він.

«Цьогорічний фестиваль буде особливим, адже це ювілейний рік – 10-річчя заходу», – говорить Сидоренко. Організатори готують триденну подію з розширеною концепцією і додатковою секретною сценою.