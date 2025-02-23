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На окупованих територіях знаходиться критичних ресурсів на $350 млрд – Свириденко

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

На окупованих Росією територіях знаходяться критично важливі ресурси вартістю понад $350 млрд. Про це заявила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко 23 лютого на форумі «Україна. Рік 2025».

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Деталі

  • «Цими ресурсами зараз володіє агресор. Зокрема, титан, який використовується в авіації, оборонній та медичній галузях, може бути задіяний проти нас у цій війні», – зазначила Свириденко.
  • Україна має не просто експортувати сировину, а залучати інвестиції у переробну промисловість, наголосила вона. За словами Свириденко, важливий крок – проведення геологічних досліджень для оцінки запасів корисних копалин.

Контекст

Під час візиту спецпредставника США з питань Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали. Адміністрація Трампа припускає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде гарантією безпеки для Києва. 

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.

Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.

Зокрема, у новому проєкті угоди з’явився пункт про розподіл доходів із територій, які окуповані РФ, у разі їхнього звільнення. Передбачається, що 66% прибутків від видобутку на цих територіях надходитимуть до фонду.

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