Кібератака на реєстри. У «Дії» відновили послугу автоматичної реєстрації ФОП

Послуга автоматичної реєстрації ФОП знову доступна на порталі «Дія», повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 10 січня. Після кібератаки на реєстри портал і застосунок «Дія» не надавали низку послуг через технічні роботи, які проводили Національні інформаційні системи.

Ключові факти

Відсьогодні підприємці знову можуть користуватися послугою автоматичного відкриття бізнесу на порталі «Дія».

Для того, щоб відкрити ФОП через «Дію», слід увійти на портал і обрати у меню «Створення бізнесу», далі – «Автоматична реєстрація ФОП» і подати заяву.

Необхідно заповнити онлайн-форму та засвідчити заяву електронним підписом. Після цього заяву буде надіслано до ЄДР.

«Поступово важливі послуги повертаються в «Дію», – наголосив Федоров.

Команда «Дії» продовжує працювати спільно з Міністерством юстиції, щоб якнайшвидше повернути доступ до всіх потрібних послуг ФОП і ТОВ.

Контекст

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність атаки, витік персональних даних не підтверджено.

Загалом не працювали понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

26 грудня відновили бронювання працівників на порталі «Дія», яке зупинили після кібератаки на державні реєстри.

30 грудня Мінʼюст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки. Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків. 6 січня у застосунку «Дія» знову стали доступними ще чотири послуги: витяги про місце проживання дітей; актуалізація даних про місце проживання дітей; «Зимова єПідтримка» для дітей; соціальні виплати – субсидії, допомога сімʼям із дітьми. 8 січня відновив роботу і сайт Мінʼюсту, 9 січня запрацював Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.