Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, в якій, ймовірно, брали участь колишні високопосадовці Державної податкової служби. Про це повідомляють пресслужби НАБУ та СБУ.
Деталі
- За даними слідства, учасники схеми створили конвертаційний центр для втілення схеми з мінімізації податкових платежів. Організатори схеми, як вважає слідство – колишній очільник Державної податкової служби та колишня заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
- За даними Центру протидії корупції, йдеться про Євгена Олейнікова та Наталію Новоженіну.
- Механізм злочину передбачав реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних і використання їх реальними підприємствами для мінімізації податкових зобов’язань. Колишній в.о. голови ДПС сприяв безперешкодній роботі центру, а ексзаступниця забезпечувала ухвалення рішень на користь конвертаційних компаній, зазначають у НАБУ та СБУ.
- Центр працював у 2020–2023 роках, залучив понад 200 підконтрольних компаній. Упродовж трьох років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.
- Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн, додали в НАБУ.
- Наразі повідомлено про підозру 11 особам, керівника центру затримано під час спроби виїзду з України.
Контекст
На початку 2025 року НАБУ оголосило підозру колишньому першому заступнику голови ДФС Сергію Білану, а у вересні 2025-го затримали іншого ексзаступника голови ДФС Євгена Бамбізова через ймовірну причетність до створення конвертаційного центру.
