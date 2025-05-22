Надходження від «податку на Google» зросли до 3,5 млрд грн у першому кварталі – ДПС

За січень-березень нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, сплатили ПДВ до бюджету у розмірі €39,6 млн та $43,4 млн, повідомив очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко. Станом на перше квітня у гривневому еквіваленті це понад 3,5 млрд грн.

Ключові факти

Надходження від так званого «податку на Google» у зросли на €9,5 млн або 32% та на $8,9 млн або на 26%, порівняно з цим же періодом минулого року.

Станом на 22 травня відповідні звіти подала 121 особа.

Кількість зареєстрованих платників зросла на 26 нових учасників. В Україні вже 136 компаній-нерезидентів зареєстровані як платники ПДВ.

До топ-платників відносяться Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay та інші.

Контекст

У червні 2021-го Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться «податок на Google». Головна новація – зобов’язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес.

Надходження від «податку на Google» зросли на 40%, торік він приніс 11,2 млрд грн. Це майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону. Для порівняння у рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, в 2023 році – 8 млрд грн.,