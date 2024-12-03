НАТО не має консенсусу для запрошення України, кажуть джерела Reuters. МЗС заявило, що не визнає «замінників» повноправного членства

НАТО навряд чи прислухається до заклику України про запрошення вступити до альянсу на зустрічі у вівторок, пише Reuters із посиланням на дипломатів 3 грудня. МЗС України вже заявило , що лише повноправне членство в НАТО є єдиною реальною гарантією безпеки для України.

Ключові факти

У листі до своїх колег по НАТО перед зустріччю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії на користь ведення війни, а саме прагнення не допустити вступу України до альянсу.

Проте, наразі немає жодних ознак необхідного консенсусу серед 32 членів НАТО для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, заявили дипломати на умовах анонімності.

«Потрібні тижні і місяці, щоб досягти консенсусу, – заявив у понеділок високопоставлений дипломат НАТО. – Я не думаю, що це відбудеться завтра, я був би дуже здивований».

Високопоставлений американський чиновник заявив, що на зустрічі основну увагу буде приділено розширенню підтримки України, щоб наступного року вона зайняла максимально міцну позицію, «вступаючи до можливих переговорів».

«Найкращий спосіб зробити це – різко збільшити фінансування, боєприпаси та мобілізацію», – заявив чиновник на умовах анонімності.

Деякі члени НАТО, як-от Угорщина, відкрито висловилися проти вступу України до альянсу. Але деякі інші також дали зрозуміти, що не вважають, що зараз слушний час, наприклад, нинішні уряди США та Німеччини, за словами дипломатів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив Financial Times, що посилення військової підтримки України перед можливими мирними переговорами є важливішим, ніж дебати про те, коли може бути запропоновано членство. «Наразі найголовніше – переконатися, що кожного разу, коли Зеленський вирішить розпочати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили, – сказав Рютте. – Для мене це зараз пріоритет номер один».

За його словами, мирні переговори і запрошення до НАТО – це те, про що союзники консультуються один з одним.

У заяві МЗС з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму сказано, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є «лише повноправне членство України в НАТО».

сказано, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є «лише повноправне членство України в НАТО». «Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО», – йдеться у заяві відомства.

Контекст

Україна розглядає членство в НАТО як найкращу гарантію своєї майбутньої безпеки. Відповідно до статті 5 пакту про взаємну оборону НАТО, члени погоджуються розглядати напад на одного як напад на всіх і приходити один одному на допомогу. Запрошення України до НАТО – перший пункт Плану перемоги, який президент Володимир Зеленський наприкінці вересня представив у США і презентував у Верховній Раді. Президент сподівається отримати запрошення найближчими місяцями та каже, що серед більшості країн – членів НАТО є консенсус щодо запрошення України.

Зеленський у пʼятницю, 29 листопада, в інтервʼю Sky News заявив, що передача території, яку зараз контролює український уряд, «під парасольку НАТО» зупинить «гарячу фазу» війни.

Хоча НАТО заявило, що Україна приєднається до альянсу і шлях країни «незворотний», воно поки не надіслало запрошення і не встановило терміни членства.

Будь-яке таке рішення залежатиме насамперед від домінуючої сили НАТО – Сполучених Штатів, тому незабаром це стане питанням для Дональда Трампа, коли він повернеться на посаду президента США наступного місяця.