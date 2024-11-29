Україна просить НАТО про запрошення на вступ під час засідання наступного тижня – Reuters

Міністр закордонних України Андрій Сибіга закликав своїх колег по НАТО направити Києву запрошення приєднатися до військового альянсу під час зустрічі у Брюсселі наступного тижня, йдеться у тексті листа, з яким агентство Reuters ознайомилось 29 листопада.

Ключові факти

Сибіга у своєму листі стверджує, що зараз найкращий час для направлення Україні запрошення про вступ.

«Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію Росією розвʼязаної нею війни, останнім проявом якої є участь десятків тисяч північнокорейських солдатів і використання України як полігону для випробувань нової зброї», — додав міністр закордонних справ.

Ключова цитата

«Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну вступити до Альянсу як один із результатів зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 3–4 грудня 2024 року», – написав він.

Дипломати НАТО кажуть, що на цьому етапі серед членів альянсу немає консенсусу щодо запрошення України. Будь-яке рішення вимагало б згоди всіх 32 країн-членів НАТО.

Контекст

Запрошення України до НАТО – перший пункт Плану перемоги, який президент Володимир Зеленський наприкінці вересня представив у США і презентував у Верховній Раді. Президент сподівається отримати запрошення найближчими місяцями та каже, що серед більшості країн – членів НАТО є консенсус щодо запрошення України.

НАТО заявило, що Україна приєднається до альянсу і що вона перебуває на незворотному шляху до членства. Але офіційного запрошення та термінів не надало.

Раніше стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, писало видання WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

20 листопада джерела Reuters повідомили, що президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від вступу до НАТО.