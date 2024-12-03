В НАТО нет консенсуса для приглашения Украины, говорят источники Reuters. МИД заявило, что не признает «заменителей» полноправного членства

НАТО вряд ли прислушается к призыву Украины о приглашении вступить в альянс на встрече во вторник, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов 3 декабря. МИД Украины уже заявило , что только полноправное членство в НАТО является единственной реальной гарантией безопасности для Украины.

Ключевые факты

В письме своим коллегам по НАТО перед встречей министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что приглашение устранит один из главных аргументов России в пользу ведения войны, а именно стремление не допустить вступления Украины в альянс.

Однако пока нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия такого решения на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, заявили дипломаты на условиях анонимности.

«Нужны недели и месяцы для достижения консенсуса, – заявил в понедельник высокопоставленный дипломат НАТО. – Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен».

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что на встрече основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины, чтобы в следующем году она заняла максимально прочную позицию, «вступая в возможные переговоры».

«Лучший способ сделать это – резко увеличить финансирование, боеприпасы и мобилизацию», – заявил чиновник на условиях анонимности.

Некоторые члены НАТО, например Венгрия, открыто высказались против вступления Украины в альянс. Но некоторые другие также дали понять, что не считают, что сейчас подходящее время, например, нынешние правительства США и Германии, по словам дипломатов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил Financial Times, что усиление военной поддержки Украины перед возможными мирными переговорами важнее, чем дебаты о том, когда может быть предложено членство. «Сейчас самое главное – убедиться, что всякий раз, когда Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы, – сказал Рютте. – Для меня это сейчас приоритет номер один».

По его словам, мирные переговоры и приглашения в НАТО – это то, о чем союзники консультируются друг с другом.

В заявлении МИД по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума сказано, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является только полноправное членство Украины в НАТО.

«Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», – говорится в заявлении ведомства.

Контекст

Украина рассматривает членство в НАТО как лучшую гарантию своей будущей безопасности. В соответствии со статьей 5 пакта о взаимной обороне НАТО члены соглашаются рассматривать нападение на одного как нападение на всех и приходить друг другу на помощь. Приглашение Украины в НАТО – первый пункт Плана победы, который президент Владимир Зеленский в конце сентября представил в США и презентовал в Верховной Раде. Президент надеется получить приглашение в ближайшие месяцы и говорит, что среди большинства стран-членов НАТО существует консенсус по приглашению Украины.

Зеленский в пятницу, 29 ноября, в интервью Sky News заявил, что передача территории, контролируемой сейчас украинским правительством, «под зонтик НАТО» остановит «горячую фазу» войны.

Хотя НАТО заявило, что Украина присоединится к альянсу и путь страны «необратим», оно пока не направило приглашение и не установило сроки членства.

Любое такое решение будет зависеть, прежде всего, от доминирующей силы НАТО – Соединенных Штатов, поэтому вскоре это станет вопросом для Дональда Трампа, когда он вернется на пост президента США в следующем месяце.