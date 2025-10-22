Forbes Ukraine провів у Telegram-каналі та на сторінці у LinkedIn опитування читачів про очікуване ними рішення НБУ щодо облікової ставки цього тижня. Станом на 10:00 22 жовтня зібрано понад 1300 голосів (понад 1000 у Telegram і майже 300 у LinkedIn).

Ключові факти

Більшість читачів Forbes Ukraine не очікує зниження облікової ставки: так вважають 62% респондентів у Telegram та 56% респондентів у LinkedIn.

Цікаво, що найменше наша авдиторія очікує зниження облікової ставки цього тижня. Такі очікування мають лише 13% опитаних у Telegram та 11% респондентів у LinkedIn.

Натомість від чверті (Telegram) до третини (LinkedIn) читачів очікують, що НБУ завтра підвищить облікову ставку.

На відміну від літнього опитування, настрої респондентів в обох соціальних мережах цілком подібні, що свідчить про більш міцний консенсус.

Очікування рішення НБУ жовтень 2025-го Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

Під час попереднього перегляду облікової ставки у вересні НБУ вчетверте ухвалив рішення зберегти її рівень без змін на позначці 15,5% річних. Напередодні цього монетарного рішення наші читачі також прогнозували таке рішення як найбільш імовірний перебіг подій.

Стадія підвищення облікової ставки із 13% до 15,5% річних тривала з грудня 2024 року по квітень 2025-го як реакція на прискорення споживчої інфляції. Після цього НБУ неодноразово сигналізував про перспективу повернення до зниження облікової ставки в 2025 році після проходження інфляційного піку в ІІ кварталі.

У недавньому інтервʼю Forbes Ukraine голова Національного банку України Андрій Пишний зазначив, що навіть сценарій підвищення процентної ставки «залишається на столі». Проте, за його словами, дані за липень–вересень говорять, що в цілому припущення НБУ щодо чинників уповільнення інфляції справджуються. (НБУ в своїх прогнозах за останні шість місяців ніколи не індикував плани підвищення облікової ставки: завжди йшлося тільки про перспективу зниження, яку згодом відтерміновували.)

Цікаво, що професійні економісти досі очікують зниження облікової ставки в 2025 році. Медіана консенсус-прогнозу професійних українських і закордонних економістів від FocusEconomics щодо облікової ставки на кінець 2025-го становить 15% річних (на 50 пунктів нижче поточного рівня). Прогнози різних учасників коливаються від 14% до 15,5% річних. Тобто підвищення облікової ставки в 2025 році не очікує ніхто з них.