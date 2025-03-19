Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Націоналізація ПГЗК. Ferrexpo попередила уряд про можливий арбітраж і запропонувала переговори

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з активами в Україні заявила, що передача 49,5% корпоративних прав Полтавського ГЗК під управління АРМА є незаконною та порушує міжнародні угоди, йдеться у пресрелізі компанії від 19 березня. Компанія офіційно запропонувала уряду перемовини, що може свідчити про підготовку до міжнародного арбітражу.

Новий випуск Forbes — про зміни, що визначають майбутнє України. Бізнес, економіка, лідери та рішення, які формують нову реальність.

Замовляйте номер і будьте в курсі головного!

Деталі

  • Ferrexpo стверджує, що не отримувала жодних офіційних документів чи запитів щодо рішення суду про передачу до АРМА частини корпоративних прав 16 компаній, у тому числі 49,5% акцій Полтавського ГЗК, а також про плани ДБР щодо націоналізації згаданих активів.
  • Компанія вважає такі дії спланованим тиском на бізнес: зараз проти компанії відкрито понад 10 судових справ, заблоковані її акції та рахунки, арештовано вагони, а топменеджменту довелося внести $16 млн застави, йдеться у пресрелізі.
  • Ці рішення суперечать українському законодавству та міжнародним угодам, а сам судовий процес містить серйозні порушення, заявляє компанія.
  • Ferrexpo наголосила, що її дочірні компанії не мають стосунку до Костянтина Жеваго, проти якого українська влада запровадила санкції, а суди розглядають низку кримінальних справ.
  • Ferrexpo Plc і Ferrexpo AG заявили, що змушені офіційно звернутися до уряду України через порушення міжнародних угод з Великою Британією та Швейцарією. У своєму зверненні компанія пояснює, чому вважає дії України незаконними, вимагає їх скасування та закликає владу до переговорів.

Контекст

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, належить 49,5% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

ДБР хоче націоналізувати корпоративні права 49,5% Полтавського ГЗК разом із активами комбінату. Мінʼюст готує позов до Вищого антикорупційного суду.

Правоохоронці не пояснюють причину націоналізації і чому йдеться саме про 49,5% корпоративних прав комбінату. У пресслужбі Ferrexpo також не надали коментар на момент публікації матеріалу.

5 березня компанія заявила, що бере до уваги заяву ДБР про те, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про передачу 49,5% акцій ПГЗК до АРМА.

Що стоїть за спробою влади націоналізувати головний актив бізнесмена Костянтина Жеваго – четвертого найбагатшого українця у глобальному рейтингу Forbes у 2024 році, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні