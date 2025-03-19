Націоналізація ПГЗК. Ferrexpo попередила уряд про можливий арбітраж і запропонувала переговори

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з активами в Україні заявила, що передача 49,5% корпоративних прав Полтавського ГЗК під управління АРМА є незаконною та порушує міжнародні угоди, йдеться у пресрелізі компанії від 19 березня. Компанія офіційно запропонувала уряду перемовини, що може свідчити про підготовку до міжнародного арбітражу.

Деталі

Ferrexpo стверджує, що не отримувала жодних офіційних документів чи запитів щодо рішення суду про передачу до АРМА частини корпоративних прав 16 компаній, у тому числі 49,5% акцій Полтавського ГЗК, а також про плани ДБР щодо націоналізації згаданих активів.

Компанія вважає такі дії спланованим тиском на бізнес: зараз проти компанії відкрито понад 10 судових справ, заблоковані її акції та рахунки, арештовано вагони, а топменеджменту довелося внести $16 млн застави, йдеться у пресрелізі.

Ці рішення суперечать українському законодавству та міжнародним угодам, а сам судовий процес містить серйозні порушення, заявляє компанія.

Ferrexpo наголосила, що її дочірні компанії не мають стосунку до Костянтина Жеваго, проти якого українська влада запровадила санкції, а суди розглядають низку кримінальних справ.

Ferrexpo Plc і Ferrexpo AG заявили, що змушені офіційно звернутися до уряду України через порушення міжнародних угод з Великою Британією та Швейцарією. У своєму зверненні компанія пояснює, чому вважає дії України незаконними, вимагає їх скасування та закликає владу до переговорів.

Контекст

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, належить 49,5% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

ДБР хоче націоналізувати корпоративні права 49,5% Полтавського ГЗК разом із активами комбінату. Мінʼюст готує позов до Вищого антикорупційного суду.

Правоохоронці не пояснюють причину націоналізації і чому йдеться саме про 49,5% корпоративних прав комбінату. У пресслужбі Ferrexpo також не надали коментар на момент публікації матеріалу.

5 березня компанія заявила, що бере до уваги заяву ДБР про те, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про передачу 49,5% акцій ПГЗК до АРМА.

Що стоїть за спробою влади націоналізувати головний актив бізнесмена Костянтина Жеваго – четвертого найбагатшого українця у глобальному рейтингу Forbes у 2024 році, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.