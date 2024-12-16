«Укрзалізниця» перевезла вантажів на рівні минулого року і вдвічі менше 2021-го. Профільний міністр заявив про рекорд

Для «Укрзалізниці» 2024 рік став рекордним за обсягами вантажних перевезень від початку війни – 148 млн т вантажів, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ключові факти

Від початку року УЗ перевезла 148 млн т вантажів. Такі ж обсяги компанія перевезла за підсумками всього минулого року. Упродовж 2022-го УЗ цей показник досягнув 151 млн т. За підсумками 2021-го УЗ перевезла 314 млн т.

Другий рік поспіль УЗ перевозить понад 20 млн пасажирів, зазначив Кулеба. У 2023-му році УЗ перевезла 24,9 млн пасажирів, у 2022-му – 16,9 млн.

«Маємо багато планів щодо розширення логістичної мережі саме з європейськими країнами, зокрема Румунією та Польщею», – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення.

Контекст

За підсумками січня – жовтня 2024-го УЗ перевезла на 22% більше вантажів – 146,94 млн т. Найбільше зріс експорт – на 64%, до 71 млн т.

За перше півріччя «Укрзалізниця» перевезла на 23% більше пасажирів, ніж торік – 13,3 млн. До кінця року їхня кількість перевищить 27 млн, або на 10% більше, ніж у 2021-му, прогнозував екскерівник пасажирського напряму «Укрзалізниці» Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes Ukraine у серпні.

У січні–вересні «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро, до 1,66 млрд грн, порівняно з результатами дев’яти місяців минулого року. Фінансовий план компанії на 2024 рік передбачає збитки в розмірі 12,6 млрд грн.

* — оновлено після публікації