Статки співзасновника Oracle Ларрі Еллісона за добу зросли на $70 млрд, завдяки чому він наближається до Ілона Маска у боротьбі за звання найбагатшої людини світу. Про це пише Bloomberg 10 вересня.

Деталі

Статки Еллісона сягнули $364 млрд, що лише на $20 млрд менше, ніж у Маска, чиї статки оцінюються в $384 млрд. Зростання багатства Еллісона стало можливим завдяки стрімкому зростанню акцій Oracle Corp. після оголошення квартальних результатів, які перевершили очікування ринку, та прогнозу подальшого зростання.

Акції компанії зросли більш ніж на 26% у позабіржовий час торгів після закриття ринку у вівторок у Нью-Йорку, що стало найбільшим одноденним стрибком із 1999 року. Якщо ця динаміка збережеться, це буде найбільше одноденне зростання статків, зафіксоване індексом Bloomberg.

Контекст

Oracle повідомила про значне збільшення замовлень, зокрема підписання чотирьох багатомільярдних контрактів із трьома клієнтами за квартал, що закінчився 31 серпня. Загальний обсяг непогашених контрактних зобов’язань компанії зріс до $455 млрд, що більш ніж учетверо перевищує показник минулого року. Генеральний директор Oracle Сафра Кац зазначила, що попит на хмарну інфраструктуру компанії продовжує зростати, і в найближчі місяці очікуються нові багатомільярдні угоди, які можуть підняти обсяг зобов’язань до $500 млрд.

Хмарний дохід Oracle зріс на 28% до $7,2 млрд, тоді як дохід від програмного забезпечення знизився на 1% до $5,7 млрд. Компанія прогнозує зростання доходу від хмарної інфраструктури на 77% у поточному фінансовому році до $18 млрд, а в наступні чотири роки – до $144 млрд.

Ілон Маск вперше очолив список найбагатших людей світу у 2021 році, але згодом поступився першістю Джеффу Безосу з Amazon та Бернару Арно з LVMH. Минулого року він повернув собі звання найбагатшої людини і утримує його вже понад 300 днів.

Ларрі Еллісон, 81-річний співзасновник Oracle, який нині обіймає посади голови ради директорів і технічного директора, має більшу частину своїх статків у вигляді акцій компанії. Oracle, заснована в 1977 році, є одним із провідних розробників програмного забезпечення для баз даних і активно розвиває хмарні технології, конкуруючи з такими гігантами, як Amazon, Microsoft і Google.