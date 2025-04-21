НБУ перерахує до держбюджету рекордну суму з прибутку за 2024 рік

Національний банк перерахує до державного бюджету зі свого прибутку за 2024 рік понад 84 млрд грн. Рада НБУ 18 квітня затвердила консолідовану фінансову звітність за 2024-й, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.
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Деталі
- Фінансовий результат Національного банку за 2024 рік становив 231 млрд грн. За підсумками року прибуток до розподілу НБУ становить 102,7 млрд грн.
- Основними складовими фінансового результату Національного банку є: чистий процентний дохід у сумі 17,6 млрд грн; позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі майже 200 млрд грн. Частина цієї переоцінки – 128,6 млрд грн – є нереалізованим (попереднім) результатом від зміни офіційного валютного курсу, який згідно з вимогами закону про НБУ накопичується у формі резерву переоцінки в капіталі Нацбанку.
- Витрати НБУ, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, витрати на утримання персоналу, адміністративні та інші витрати в 2024 році становили 8,1 млрд грн (у 2023-му – 7 млрд грн).
- Отже, за підсумками 2024 року прибуток до розподілу НБУ – 102,7 млрд грн. Ця сума частково буде спрямована в загальні резерви НБУ до досягнення ними рівня 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань (18,5 млрд грн), а решта 84,2 млрд грн – до держбюджету.
- «Це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету», – сказав голова НБУ Андрій Пишний.
Контекст
Рік тому НБУ перерахував до державного бюджету майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.
За підсумками 2022-го прибуток до розподілу НБУ становив 91 млрд грн. З цієї суми 71,87 млрд грн спрямовано до держбюджету, а 19,2 млрд грн – в загальні резерви Нацбанку.
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