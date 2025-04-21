НБУ перерахує до держбюджету рекордну суму з прибутку за 2024 рік

Національний банк перерахує до державного бюджету зі свого прибутку за 2024 рік понад 84 млрд грн. Рада НБУ 18 квітня затвердила консолідовану фінансову звітність за 2024-й, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Деталі

Фінансовий результат Національного банку за 2024 рік становив 231 млрд грн. За підсумками року прибуток до розподілу НБУ становить 102,7 млрд грн.

Основними складовими фінансового результату Національного банку є: чистий процентний дохід у сумі 17,6 млрд грн; позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі майже 200 млрд грн. Частина цієї переоцінки – 128,6 млрд грн – є нереалізованим (попереднім) результатом від зміни офіційного валютного курсу, який згідно з вимогами закону про НБУ накопичується у формі резерву переоцінки в капіталі Нацбанку.

Витрати НБУ, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, витрати на утримання персоналу, адміністративні та інші витрати в 2024 році становили 8,1 млрд грн (у 2023-му – 7 млрд грн).

Отже, за підсумками 2024 року прибуток до розподілу НБУ – 102,7 млрд грн. Ця сума частково буде спрямована в загальні резерви НБУ до досягнення ними рівня 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань (18,5 млрд грн), а решта 84,2 млрд грн – до держбюджету.

«Це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету», – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Контекст

Рік тому НБУ перерахував до державного бюджету майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.

За підсумками 2022-го прибуток до розподілу НБУ становив 91 млрд грн. З цієї суми 71,87 млрд грн спрямовано до держбюджету, а 19,2 млрд грн – в загальні резерви Нацбанку.