НБУ перечислит в госбюджет рекордную сумму прибыли за 2024 год

Национальный банк перечислит в государственный бюджет из своей прибыли за 2024 год более 84 млрд грн. Совет НБУ 18 апреля утвердил консолидированную финансовую отчетность за 2024-й, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Подробности

Финансовый результат Национального банка за 2024 год составил 231 млрд грн. По итогам года прибыль от распределения НБУ составляет 102,7 млрд грн.

Основные составляющие финансового результата Национального банка: чистый процентный доход в сумме 17,6 млрд грн; положительная переоценка финансовых инструментов в размере почти 200 млрд грн. Часть этой переоценки – 128,6 млрд грн – нереализованный (предварительный) результат от изменения официального валютного курса, который согласно требованиям закона о НБУ накапливается в форме резерва переоценки в капитале Нацбанка.

Расходы НБУ, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, расходы на содержание персонала, административные и другие расходы в 2024 году составили 8,1 млрд грн (в 2023-м – 7 млрд грн).

Следовательно, по итогам 2024 года прибыль от распределения НБУ – 102,7 млрд грн. Эта сумма частично будет направлена ​​в общие резервы НБУ до достижения ими уровня 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств (18,5 млрд грн), а остальные 84,2 млрд грн – в госбюджет.

«Это самая большая сумма, которую когда-либо НБУ перечислял в бюджет», – сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Контекст

Год назад НБУ перечислил в государственный бюджет почти 72 млрд грн из своей прибыли за прошлый год.

По итогам 2022 года прибыль до распределения НБУ составила 91 млрд грн. Из этой суммы 71,87 млрд грн направлено в госбюджет, а 19,2 млрд грн – в общие резервы Нацбанка.