Уряд Нідерландів, який готується до відставки, виділяє додаткові €700 млн на підтримку України у 2026 році. Про це пише нідерландське NOS 8 грудня.

Деталі

Ці кошти стали доступні завдяки тому, що інші міністерства не зможуть використати їх до кінця року. Фінансування надійде, зокрема, з Фонду бюджету на оборонне обладнання та з бюджету Міністерства закордонних справ, де проєкти були відкладені.

Нідерланди щороку виділяють Україні близько €3,5 млрд. Цього року вже витрачено €2 млрд з бюджету на наступний рік. Тому альянс «Зелені ліві – Партія праці» запропонував поповнити бюджет на 2026 рік, і рішення про виділення €700 млн ухвалили у відповідь на цю ініціативу.

На початку наступного року уряд планує визначити джерела для решти необхідних коштів. У листі до парламенту міністри оборони, фінансів та закордонних справ попереджають, що знайти додаткове фінансування буде складно: «Фінансова реальність така, що наступного року ми зіткнемося з обмеженнями».

Під час дебатів наприкінці листопада прем’єр-міністр Дік Схооф, який йде у відставку, зазначив, що наразі немає сенсу виділяти Україні додаткові мільярди. Він вважає, що інші країни, особливо південноєвропейські, мають посилити підтримку.

Ця позиція викликала критику в парламенті, звинувативши уряд у «бухгалтерському підході». Схооф відкинув цей термін, наголосивши на значній допомозі України з боку Нідерландів, але під тиском більшості пообіцяв розглянути пропозицію, хоча й залишився переконаним, що зараз не найкращий момент для додаткових витрат.

Контекст

З 2022 року Нідерланди надали Україні загалом €20,6 млрд допомоги, з яких €13,6 млрд становить військова підтримка.

У липні країна виділила ще €300 млн на підтримку та відбудову України в 2025–2026 роках. З цієї суми €30 млн спрямовані на проєкти нідерландських компаній через Ukraine Partnership Facility (UPF), €52 млн – на відновлення енергетичної інфраструктури та водопостачання, €4 млн – на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові у партнерстві з Центром дитячої онкології принцеси Максими в Утрехті, а €20 млн (€10 млн щорічно) – на посилення кіберзахисту України.