Європейські лідери закликали Трампа до подальшої підтримки України та уникнення торговельних воєн

Відносини Трампа з його європейськими колегами були напруженими та непростими протягом більшої частини його першого терміну.

Європейські лідери, які зібралися на саміті у Будапешті, закликали Дональда Трампа уникати торговельних воєн, зберігати підтримку України та утримуватися від порушення світового порядку після його перемоги на президентських виборах у США, пише Reuters .

Ключові факти

Голова Європейської ради Шарль Мішель та інші присутні на саміті закликали Трампа продовжувати підтримувати Україну після прибуття на зустріч майже 50 європейських лідерів у Будапешті.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що тепер Євросоюз має обʼєднатися, оскільки жодна держава – член ЄС не зможе сама впоратися з майбутніми викликами. Щодо України вона заявила: «У наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали дуже чіткий сигнал про те, що це не право сили, а верховенство закону».

Багато лідерів зазначили, що з нетерпінням чекають на співпрацю з Трампом. Господар саміту, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, є одним із небагатьох близьких союзників Трампа серед європейських лідерів. Дипломати припускають, що Орбан може організувати звернення Трампа до європейських лідерів по відеозвʼязку.

Проте інші відкрито висловлювали занепокоєння, зокрема щодо торгівлі та грубого поводження Трампа із союзниками. «Президент Трамп відомий часом певним ступенем непередбачуваності, певним ступенем нестабільності, тому нам потрібен діалог, – заявив премʼєр-міністр Люксембургу Люк Фріден. – Ми будемо прагнути діалогу, але ми не відмовимося від своїх принципів».

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що стурбований перспективою торгової війни: «Цього не можна допустити, – сказав він. – Давайте тепер спробуємо вплинути на майбутню політику США і Трампа, щоб він зрозумів повʼязані з цим ризики».

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що важливо розглядати війну в Україні як проблему, що виходить за межі Європи, назвавши партнерство Росії з Північною Кореєю «загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для США».

Увечері 27 лідерів ЄС обговорять трансатлантичні відносини, а також Грузію, де правляча партія «Грузинська мрія» оголосила про перемогу на виборах 26 жовтня. Раніше ЄС заморозив заявку Грузії на членство через побоювання щодо відкату демократії.

Контекст

Дональд Трамп стане другим експрезидентом США, який повернеться до Білого дому після поразки, зазначив CNN. Трамп виграв вибори у 2016 році, але програв у 2020-му. До нього цей шлях пройшов Гровер Клівленд: він брав участь у трьох кампаніях поспіль – у 1884-му, 1888-му і 1892 роках, але переміг у 1884-му і 1892-му.

Повернення Трампа до влади приносить невизначеність щодо підтримки США України проти російського вторгнення, прихильності США до військового альянсу НАТО та перспективи введення мит на експорт до Сполучених Штатів.

Світові лідери вже привітали Трампа з перемогою. Зокрема, президент Володимир Зеленський привітав у X республіканця Дональда Трампа з обранням на посаду президента США. Український лідер сподівається, що Трамп сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.