Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на €200 млн напередодні зими

Німеччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на €200 млн напередодні зими, повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції у Києві. Німеччина надалі підтримуватиме посилення ППО України.

Ключові факти

За словами урядовиці, Німеччина підтримує українців у підготовці до зими на тлі атак РФ.

«Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові €200 млн для екстреної зимової підтримки. Так ті домівки, в яких немає тепла, зможуть забезпечити себе ним. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку», – заявила Бербок.

Міністерка наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України. Вона нагадала, що з початку війни Німеччина вже поставила три системи Patriot і загалом девʼять систем IRIS-T.

Вона заявила, що Німеччина буде обʼєднувати зусилля в межах міжнародної коаліції щодо посилення ППО і закликала партнерів і надалі надавати Україні підтримку в цій сфері.

Очільниця МЗС додала, що обговорила із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою співпрацю в галузі виробництва дронів. «Якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це найкращий захист для нас самих, для Німеччини», – зазначила Бербок.

Контекст

До кінця 2024 року уряд Німеччини планував спрямувати на військову підтримку України понад €1,4 млрд. Це на €397 млн більше, ніж передбачено в бюджеті, тому для додаткових витрат потрібна була згода Бундестагу.

5 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення 17 додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для України, щоб допомогти відбивати російські атаки.

25 вересня Бундестаг погодив збільшення військової допомоги Україні приблизно на €400 млн.