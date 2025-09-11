Стартап Perplexity, який використовує штучний інтелект для пошуку та пропонує розмовні відповіді на запити користувачів як альтернатива Google, залучив $200 млн інвестицій та підвищив свою оцінку до $20 млрд. Про це пише The Information .

Деталі

Цей раунд стався лише через два місяці після того, як компанія залучила $100 млн при оцінці в $18 млрд. За три роки з моменту заснування Perplexity залучила загалом $1,5 млрд інвестицій.

Неясно, хто очолив останній раунд фінансування. Bloomberg повідомляло, що липневе залучення було продовженням попереднього раунду на $500 млн, завершеного на початку року при оцінці в $14 млрд і під керівництвом Accel.

За даними TechCrunch, річний повторюваний дохід (ARR) Perplexity наближається до $200 млн. Минулого місяця голова комунікаційного відділу Perplexity в коментарі для Business Insider заявив, що ARR компанії перевищує $150 млн.

Контекст

Ці інвестиції надходять у той час, коли Perplexity позиціонує себе як серйозного конкурента домінуванню Google у сфері пошуку. У серпні компанія запропонувала придбати браузер Chrome від Google за $34,5 млрд.

Ця пропозиція зʼявилася після того, як Мінʼюст США, звинувачуючи Google в антиконкурентній поведінці, рекомендував продати веб-браузер. Однак на початку цього місяця федеральний суддя постановив, що Google не мусить розколювати свій пошуковий бізнес, фактично дозволивши гіганту зберегти Chrome.