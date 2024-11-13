НКРЭКУ одобрило увеличение тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 25,8%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 13 ноября одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% – до 665,26 грн/МВт·ч.

Ключевые факты

Отдельный тариф на передачу электроэнергии для зеленой металлургии предлагают установить на уровне 352,73 грн/мВт·ч.

Тариф на диспетчерское управление предлагается на уровне 95,07 грн/МВт·ч.

Среди официальных причин повышения тарифа – уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии; увеличение компенсаций на технологические затраты, зарплаты в «Укрэнерго», кредитных выплат и расходов на спецобязанности для расчетов с ВИЭ-генерацией. Учтены также инфляция и рост курса валют.

Объем передачи электроэнергии в 2025 году прогнозируется на уровне 98 651 000 МВт·ч, согласно расчетам «Укрэнерго».

Расходы на исполнение специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд грн.

Прогнозируемые затраты на уменьшение нагрузки производителей зеленой электроэнергии – 632 млн грн.

Контекст

Увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, предоставляемых НЭК «Укрэнерго» за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю.

«Укрэнерго» предлагало увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% – до 783,71 грн/МВт·ч.

В мае правительство во второй раз за время войны повысило тариф на электроэнергию для населения на 64% – до 4,32 грн за кВт·ч. Почему – читайте в статье « Решение на 52 млрд грн».