НКРЭКУ одобрило увеличение тарифа «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 25,8%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 13 ноября одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% – до 665,26 грн/МВт·ч.
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Ключевые факты
- Отдельный тариф на передачу электроэнергии для зеленой металлургии предлагают установить на уровне 352,73 грн/мВт·ч.
- Тариф на диспетчерское управление предлагается на уровне 95,07 грн/МВт·ч.
- Среди официальных причин повышения тарифа – уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии; увеличение компенсаций на технологические затраты, зарплаты в «Укрэнерго», кредитных выплат и расходов на спецобязанности для расчетов с ВИЭ-генерацией. Учтены также инфляция и рост курса валют.
- Объем передачи электроэнергии в 2025 году прогнозируется на уровне 98 651 000 МВт·ч, согласно расчетам «Укрэнерго».
- Расходы на исполнение специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд грн.
- Прогнозируемые затраты на уменьшение нагрузки производителей зеленой электроэнергии – 632 млн грн.
Контекст
Увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, предоставляемых НЭК «Укрэнерго» за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю.
«Укрэнерго» предлагало увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% – до 783,71 грн/МВт·ч.
В мае правительство во второй раз за время войны повысило тариф на электроэнергию для населения на 64% – до 4,32 грн за кВт·ч. Почему – читайте в статье « Решение на 52 млрд грн».
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