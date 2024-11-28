Норвегія допоможе захистити ключовий хаб допомоги Україні в Польщі

Норвегія погодилася взяти на себе половину відповідальності за захист основного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні – аеропорт Ряшів-Ясьонка. Про це пише Bloomberg посилаючись на премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска 28 листопада. Цей обʼєкт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт.
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Деталі
- Норвегія надасть безпекову підтримку в рамках Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
- Уряд Польщі вже посилив безпеку навколо цього вузла після того, як було зафіксовано, значний рівень іноземного втручання.
- Знаходячись менш ніж за 100 км від українського кордону, цей обʼєкт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт. Він також став основною зупинкою для іноземних офіційних осіб, які відвідують Київ.
Контекст
У травні 2024 року міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що країна посилює заходи безпеки на головному транзитному вузлі для іноземної військової допомоги Україні через загрози диверсій з боку Росії. Він підкреслив, що Польща стикається з «безпрецедентним рівнем» іноземного втручання після того, як премʼєр-міністр Дональд Туск оголосив про затримання 12 осіб у рамках операції з нейтралізації передбачуваних диверсій, що включали підпали, спроби підпалу та фізичні напади.
28 листопада стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет допомоги Україні на суму $725 млн.
Цей пакет включатиме різноманітну протитанкову зброю з американських запасів, спрямовану на стримування наступальних сил Росії. Серед поставок – міни, безпілотники, ракети Stinger та боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).
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