Норвегія допоможе захистити ключовий хаб допомоги Україні в Польщі

Норвегія погодилася взяти на себе половину відповідальності за захист основного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні – аеропорт Ряшів-Ясьонка. Про це пише Bloomberg посилаючись на премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска 28 листопада. Цей обʼєкт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт.

Деталі

Норвегія надасть безпекову підтримку в рамках Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Уряд Польщі вже посилив безпеку навколо цього вузла після того, як було зафіксовано, значний рівень іноземного втручання.

Знаходячись менш ніж за 100 км від українського кордону, цей обʼєкт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт. Він також став основною зупинкою для іноземних офіційних осіб, які відвідують Київ.

Контекст

У травні 2024 року міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що країна посилює заходи безпеки на головному транзитному вузлі для іноземної військової допомоги Україні через загрози диверсій з боку Росії. Він підкреслив, що Польща стикається з «безпрецедентним рівнем» іноземного втручання після того, як премʼєр-міністр Дональд Туск оголосив про затримання 12 осіб у рамках операції з нейтралізації передбачуваних диверсій, що включали підпали, спроби підпалу та фізичні напади.

28 листопада стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет допомоги Україні на суму $725 млн.

Цей пакет включатиме різноманітну протитанкову зброю з американських запасів, спрямовану на стримування наступальних сил Росії. Серед поставок – міни, безпілотники, ракети Stinger та боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).