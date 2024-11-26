Норвегія збільшить витрати на допомогу Україні вдвічі від запланованих на 2025 рік, до $2,7 млрд

Уряд Норвегії після консультацій з опозицією запропонував збільшити допомогу Україні в 2025 році до 30 млрд норвезьких крон ($2,7 млрд) з анонсованих раніше 15 млрд норвезьких крон, пише NRK 26 листопада.

Ключові факти

Уряд пропонував закласти для України у держбюджеті на 2025 рік 15 млрд норвезьких крон ($1,4 млрд), але опозиція вважає, що це замало.

Після зустрічі у Стортингу 26 листопада уряд збільшив свою пропозицію до 30 млрд норвезьких крон. Для порівняння: цього року Норвегія виділила для України 27 млрд норвезьких крон ($2,4 млрд).

Норвезька консервативна політична партія пропонувала виділити в наступному році 45 млрд норвезьких крон ($4 млрд). Очільниця партії Ерна Солберг заявила, що навіть якщо уряд тепер подвоїть початкову пропозицію, цього недостатньо.

Пряма мова

«Ми хочемо, щоб Норвегія була явним та провідним прихильником боротьби України. Не лише у військовому, а й у цивільному плані, щоб мати можливість захищати та нарощувати, зокрема, електроенергетичні потужності та енергопостачання», – заявив премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Контекст

У травні Норвегія стала 15-тої країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.

Згідно із угодою, у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже €6,4 млрд на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

Країна зобов’язала зробити вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців. Україна та Норвегія домовились працювати над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

У листопаді стало відомо, що Норвегія долучиться до «данського формату» підтримки – прямого фінансування виробництва в Україні. Допомога Норвегії дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони