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«Нова пошта» планує влітку запустити energy storage: перша партія обладнання вже в Україні

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

Дочірня компанія «Нової пошти», яка розвиває її енергонезалежність – Nova Energy – планує влітку запустити першу установку зберігання електроенергії (energy storage), повідомив СЕО Nova Energy Андрій Литвиненко у інтерв’ю Forbes Ukraine.

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Деталі

  • До кінця 2025 року Nova Energy планує встановити три energy storage ємністю 4,8 МВт·год.
  • Минулого тижня компанія отримала першу третину обладнання, яке почне встановлювати у травні.
  • «За кілька місяців, думаю, запустимо», – сказав Литвиненко.
  • Стореджі інтегрують у спільну систему із СЕС, когенераційними установками та дизель-генераторами, які компанія встановлює паралельно.
  • «Нова пошта» планує стати енергонезалежною до кінця 2025 року, для цього їй потрібно побудувати мінімум 11,3 МВт генерації. Заплановані інвестиції в це – близько $10,7 млн.

Контекст

Будувати власну генерацію електроенергії «Нова пошта» вирішила у зв’язку з нестабільністю енергосистеми України через російські обстріли. «Вирішили посилювати автономність після перших ударів РФ по генерації», – заявив влітку 2024-го співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк. 

Щоб будувати електростанції і передавати енергію з місць генерації усім своїм об’єктам, «Новій пошті», згідно із законодавством України, потрібно було створити окрему компанію. Підприємство Nova Energy зареєстрували у березні 2024-го, з того часу його очолює Андрій Литвиненко.

Першу електростанцію Nova Energy запустила у січні 2025-го. Нею стала СЕС потужністю 1 МВт на одному з київських терміналів

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