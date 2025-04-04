«Нова пошта» відкрила відділення в Мадриді, столиці Іспанії. Воно розташоване за адресою C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029 і дозволяє відправляти та отримувати документи й посилки вагою до 30 кг і габаритами до 120×70×70 см. Про це повідомила пресслужба компанії 4 квітня.

Деталі

Послуги доставки доступні по всьому Мадриду, іншим містам Іспанії та до 17 країн Європи. Час доставки з України до Іспанії становить від 5 днів, а ціна залежить від ваги відправлення та пункту призначення. Ознайомитися з тарифами можна за посиланням.

За словами СЕО Nova Post в Іспанії Сергія Карпутєва, наразі в країні їхніми послугами користуються понад 18 500 клієнтів, серед яких більш ніж 350 компаній. Через високий попит нещодавно було запущено доставку до Португалії, а в планах – розширення мережі на південь Іспанії з відкриттям відділень у Бенідормі, Марбельї та ще одним у Валенсії.

Мадрид став сьомим містом в Іспанії, де «Нова пошта» відкрила своє відділення. Починаючи з 2024 року, компанія також почала працювати в Барселоні, Валенсії, Аліканте, Торрев’єсі та Малазі.

Відділення НП в Мадриді Фото: пресслужба компанії Відділення НП в Мадриді Фото: пресслужба компанії Фото пресслужба Нової Пошти Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

На серпень 2024 року «Нова пошта» працює в 15 країнах, серед яких Україна, Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція та Велика Британія. Найбільша мережа компанії розвинена в Польщі, де функціонує 50 відділень.

За перші дев’ять місяців 2024 року дохід компанії склав 30,81 млрд грн, що на 19,7% перевищує показник за той самий період попереднього року. Однак чистий прибуток зменшився на 49% і склав 1,65 млрд грн.

Європейський ринок продемонстрував хороші результати: за рік «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок до країн Європи. Загалом у 2024 році компанія обробила рекордні 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023 році.