СЕО «Нової пошти» у Польщі Сергій Карпутєв оголосив про свій вихід із компанії. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

«Сьогодні мій останній день у Новій пошті. Досвід, отриманий тут, неможливо здобути в університеті чи купити. Дякую за постійні виклики та амбітні завдання. Дякую всім колегам за ваш професіоналізм і людяність! Я йду, йду сам», – зазначив Карпутєв.

Карпутєв очолює «Нову пошту» в Польщі з серпня 2023 року, а загалом працює в компанії понад сім років. У 2018 році він став регіональним менеджером з розвитку мережі, у 2020 році – начальником відділу розвитку, у 2021 році – регіональним директором з розвитку, через рік – директором департаменту розвитку мережі. У жовтні 2022 року обійняв посаду керівника департаменту міжнародної інтеграції.

Контекст

У другому кварталі 2024 року українська поштово-логістична група Nova досягла прибутковості в Польщі, Молдові та Чехії, повідомив СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець у коментарі Forbes Ukraine.

В інших країнах, де відкрилися відділення «Нової пошти», компанії поки не вдалося досягти беззбитковості. Це частково пояснюється обмеженнями Національного банку, які забороняють виведення зароблених в Україні коштів за кордон. Через це поповнення валютних резервів у Європі можливе лише за рахунок прибутків, отриманих на європейських ринках, повідомили у компанії.

За підсумками 2024 року дохід компанії зріс на 22% і склав 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Попри воєнні виклики, зокрема обстріли відділень і терміналів, «Нова пошта» зберігала стабільну роботу. Кількість відправлень зросла на 16%, перевищивши 480 млн посилок і вантажів, а індекс споживчої лояльності досяг 80,8%.