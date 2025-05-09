«Нова пошта» закриває останнє відділення у Костянтинівці

«Нова пошта» 9 травня вимушено закриває відділення №2, яке було останнім і продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Ключові факти

До 9 травня відділення працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00 (у час, дозволений комендантськими годинами) місцеві приходили сюди, щоб зарядити мобільні телефони, вийти на звʼязок за допомогою Starlink, погрітися, приготувати їжу, зняти готівку і тп.

Тим часом фахівці «Нової пошти» з відділення №7 очікували у Костянтинівці на можливе відновлення роботи, але безпекова обстановка не дозволила це зробити.

«Наша команда дякує колегам за самовіддану роботу та позицію! «Нова пошта» повернеться до своїх клієнтів у Костянтинівці, щойно це стане можливим», – сказано у повідомленні.

Контекст

На серпень 2024 року «Нова пошта» працює в 15 країнах, серед яких Україна, Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція та Велика Британія.

Загалом у 2024 році компанія обробила рекордні 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023-му. Минулого року компанія спрямувала на розвиток мережі в Україні 1,8 млрд грн інвестицій.

«Нова пошта» у 2024 році наростила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн.