Президент Володимир Зеленський закликав партнерів збільшити інвестиції в спільне з Україною виробництво зброї. Про це він сказав на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій на саміті НАТО 24 червня. За його словами, оборонний виробничий потенціал України вже перевищив €35 млрд.

Ключові факти

За словами Зеленського, серед пріоритетів – спільне виробництво озброєння і реальні обмеження для виробництва в Росії, зокрема, санкції проти компаній, які співпрацюють з РФ.

Потенціал української оборонної промисловості перевищив $35 млрд, сказав президент. Йдеться про виробництво артилерії, дронів, ракет тощо. «Але 40% від цього не має належного фінансування. Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів щороку різного типу, але ми маємо фінансування на значно меншу кількість», – пояснив Зеленський.

Він додав, що Росія використовує не лише свої нафтогазові доходи, але і ресурси Північної Кореї та Ірану, а також має корумповані звʼязки із іншими країнами. «Тому наша солідарність – краща відповідь на російську військову мережу. якщо ми відкриті до різних форм співпраці у оборонному секторі, включно із обміном досвідом, то ми повинні бути лідерами у галузі дронів і просуватися у виробництві традиційної зброї, враховуючи уроки цієї війни», – додав він.

Зеленський закликав збільшити інвестиції в спільне з Україною виробництво зброї. «Ми вітаємо європейську безпекову ініціативу на €150 млрд на оборонну промисловість і ми сподіваємось, що ця програма буде активно використовуватись як наступний ресурс підтримки нашої спільної безпекиʼ

Він нагадав, що Україна є повноправним партнером цієї програми.

За словами президента, потрібна довгострокова стійкість країн, оскільки немає ознак, що РФ хоче припинити війну і вона відкидає усі мирні пропозиції, у тому числі від США. «Путін думає лише про війну… Росія планує нові воєнні операції на території НАТО. Це означає, що війна в Україні триває, щоб підготуватися належним чином», – сказав він.

Він додав, що європейські країни мають збільшити оборонні витрати. «Ми віримо, що 5% ВВП – це належний рівень…Якщо кожна європейська країна надасть хоча б 0,25% свого ВВП (на підтримку України) – шанси на мир у Європі зростуть», – зазначив президент.

Зеленський зауважив, що наразі немає російської зброї, яка б вироблялася без обладнання та компонентів з інших країн, серед яких, окрім Китаю, є ще США, країни Європи і НАТО, і Тайвань. «Це повинно припинитися… Кожен компонент чи схема, які поставляються в РФ – допомагають не тільки війні проти нас, це і загроза для вас», – пояснив він.

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість значно зросла: обсяги виробництва зброї збільшилися в 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.

Україна має запропонувати на експорт нову зброю і нові технології її виготовлення, стверджував 22 травня посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на форумі «Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі». На його думку, такий експорт є запорукою майбутнього міцного безпекового альянсу.

21 червня Зеленський заявив, що Україна планує експортувати військові технології, дозволяючи виробництво зброї, зокрема безпілотників, ракет і, можливо, артилерії, за кордоном для потреб України та Європи.