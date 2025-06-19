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Путін про можливу зустріч із Зеленським: «Питання – хто підписуватиме документи»

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент РФ Володимир Путін заявив про нібито готовність до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але додав, що залишається питання – «хто підписуватиме документи». Про це він повідомив журналістам ввечері 18 червня.

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Деталі

  • Путін заявив, що готовий зустрічатися з усіма, в тому числі і з Зеленським. «Так. Питання не в цьому. Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори – заради Бога, нехай це буде Зеленський. Але питання не в цьому, – сказав він. – Питання – хто підписуватиме документи».
  • Президент РФ вчергове підняв питання про нібито нелегітимність Зеленського, оскільки «за Конституцією України президента країни обирають на пʼять років, і способів продовження не існує навіть в умовах воєнного стану». Він заявив, що «не відмовляється» від зустрічі, але потрібно зробити «багато роботи».

Ключова цитата

  • «Чому я це говорю? Нам все одно, хто веде переговори, навіть якщо це чинний глава режиму. Я навіть готовий зустрічатися, але якщо це буде якийсь завершальний етап, щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку. Але підпис має стояти легітимної влади, бо прийде наступний і викине це все на смітник. Але так же не можна, ми ж серйозні питання вирішуємо», – заявив Путін.

Контекст

Наступні президентські та парламентські вибори в Україні мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

Україна відмовляється від переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, йдеться у рішенні РНБО від 30 вересня 2022 року. Воно констатувало неможливість проведення переговорів з Путіним і передбачало здійснення заходів щодо посилення обороноздатності України.

15 січня 2025 року міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з президентом Росії Володимиром Путіним, відповідне рішення РНБО ще в силі. На уточнююче питання, наскільки жорстка ця позиція Києва, він відповів: «Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне».

Зеленський назвав «російськими наративами» заяви про те, що через рішення РНБО він не може вести переговори з Путіним. За його словами, згідно з Конституцією, тільки він як президент має право вести переговори з лідерами держав. «А своїм рішенням РНБО, я в принципі, зробив те, що й так говорить Конституція України, що саме я і ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу», – пояснив він.

11 травня Путін закликав Україну відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня в Стамбулі. Зеленський заявив, що 15 травня буде в Туреччині та «особисто очікує на зустріч із Путіним». Але зрештою Путін не зʼявився.

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