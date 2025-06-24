Україна домовилась із Великою Британією про нову ініціативу зі спільного виробництва безпілотників. Про це домовилися президент Володимир Зеленський і британський премʼєр-міністр Кір Стармер, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 24 червня.

Деталі

В межах ініціативи протягом перших трьох років цього проєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії.

Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.

Поки триває війна вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони, а після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники.

Очікується, що це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції оборонних промисловостей України.

Контекст

12 січня 2024 року України і Велика Британія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Британія стала першою країною, з якою було укладено таку угоду на виконання спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

У січні 2025-го премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода закріплює, що Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на щонайменше $3,6 млрд стільки, скільки буде потрібно.

У квітні Велика Британія надала Україні новий пакет військової допомоги на суму майже один мільярд доларів, призначений для закупівлі засобів протиповітряної оборони та артилерії. У травні Лондон оголосив про виділення $3 млрд із прибутків від заморожених російських активів на підтримку української оборони. У червні стало відомо, що Україна отримає близько £1,7 млрд ($2,26 млрд) від Великої Британії для додаткової закупівлі озброєнь.