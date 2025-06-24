Україна домовилась із Великою Британією про нову ініціативу зі спільного виробництва безпілотників. Про це домовилися президент Володимир Зеленський і британський премʼєр-міністр Кір Стармер, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 24 червня.
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Деталі
- В межах ініціативи протягом перших трьох років цього проєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії.
- Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.
- Поки триває війна вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони, а після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники.
- Очікується, що це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції оборонних промисловостей України.
Контекст
12 січня 2024 року України і Велика Британія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Британія стала першою країною, з якою було укладено таку угоду на виконання спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.
У січні 2025-го премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода закріплює, що Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на щонайменше $3,6 млрд стільки, скільки буде потрібно.
У квітні Велика Британія надала Україні новий пакет військової допомоги на суму майже один мільярд доларів, призначений для закупівлі засобів протиповітряної оборони та артилерії. У травні Лондон оголосив про виділення $3 млрд із прибутків від заморожених російських активів на підтримку української оборони. У червні стало відомо, що Україна отримає близько £1,7 млрд ($2,26 млрд) від Великої Британії для додаткової закупівлі озброєнь.
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