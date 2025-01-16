Новий сервіс у «Дії»: ветерани можуть отримувати 1500 грн щокварталу на заняття спортом

У «Дії» запустили нову програму «Ветеранський спорт», що дозволяє захисникам і захисницям отримувати 1500 грн щоквартально для занять спортом. Про це повідомила пресслужба сервісу 16 січня. Мета – відновлення фізичного й психологічного стану ветеранів, допомагаючи їм повернутися до активного життя.

Деталі

Програма доступна для ветеранів віком від 18 років, які мають код платника податків і підтверджений статус у реєстрі ветеранів. Посвідчення в «Дії» для участі не обов’язкове. Кошти автоматично зараховуються на «Дія.Картку» й можуть бути використані для оплати спортзалів, секцій та клубів.

Щоб скористатися послугою, потрібно: у застосунку «Дія» обрати розділ «Сервіси» й знайти «Ветеранський спорт», відкрити «Дія.Картку» та вказати її для зарахування коштів, подати заявку на отримання допомоги.

Заявки на перший квартал 2025 року приймаються до 20 січня. Якщо гроші не будуть витрачені, вони повернуться до бюджету, однак наступного кварталу сума відновиться повністю.

Контекст

На початку січня уряд ухвалив запуск експериментального проєкту, спрямованого на підтримку учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. Ініціатива передбачає надання державної допомоги в розмірі 1500 грн щоквартально для оплати занять фізичною культурою і спортом.

Кошти автоматично зараховуватимуться на спеціальний рахунок ветерана кожного кварталу протягом року. Вони можуть бути використані для відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів, пов’язаних із фізичною активністю.