Новый сервис в «Дії»: ветераны могут получать 1500 грн ежеквартально на занятия спортом

В «Дії» запустили новую программу «Ветеранский спорт», позволяющую защитникам и защитницам получать 1500 грн ежеквартально для занятий спортом. Об этом сообщила пресс-служба сервиса 16 января. Цель – восстановление физического и психологического состояния ветеранов, помогая им вернуться к активной жизни.

Подробности

Программа доступна для ветеранов в возрасте от 18 лет, имеющих код налогоплательщика и подтвержденный статус в реестре ветеранов. Удостоверение в ««Дії» для участия не обязательно. Средства автоматически зачисляются на «Дія.Карту» и могут быть использованы для оплаты спортзалов, секций и клубов.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно: в приложении «Дія» выбрать раздел «Сервисы» и найти «Ветеранский спорт», открыть «Дія.Карту» и указать ее для зачисления средств, подать заявку на получение помощи.

Заявки на первый квартал 2025 года принимаются до 20 января. Если деньги не будут потрачены, они вернутся в бюджет, однако в следующем квартале сумма возобновится полностью.

Контекст

В начале января правительство приняло запуск экспериментального проекта, направленного на поддержку участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. Инициатива предусматривает предоставление государственной помощи в размере 1500 грн ежеквартально для оплаты занятий физической культурой и спортом.

Средства будут автоматически зачисляться на специальный счет ветерана каждый квартал в течение года. Они могут использоваться для посещения спортзалов, бассейнов и других заведений, связанных с физической активностью.