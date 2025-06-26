Деталі

Капіталізація Nvidia сягнула $3,77 трлн в порівнянні з $3,66 трлн у Microsoft. Стрибок акцій стався після щорічних зборів акціонерів, на яких CEO Дженсен Хуанг заявив, що компанія лише на початку «десятирічного буму в інфраструктурі ШІ».

Хуанг назвав ШІ та робототехніку «ринком на трильйони доларів» і підкреслив зростання глобального попиту на так званий «суверенний ШІ» – тобто національні ШІ-рішення, незалежні від іноземних платформ.

Оптимізм інвесторів підтримали результати Micron, ключового постачальника пам’яті для Nvidia. Компанія оголосила рекордну виручку в $9,3 млрд за квартал, перевищивши очікування, і також дала позитивний прогноз на майбутнє.

CEO аналітичної компанії Futurum Group Деніел Ньюман назвав успіх Nvidia «наслідком її неймовірної швидкості». За його словами, навіть якщо Amazon і Microsoft розвиватимуть власну ШІ-інфраструктуру, найкращий технологічний стек сьогодні – це все ще Nvidia.

Інтерес до компанії посилюють й інші сегменти. CoreWeave, партнер Nvidia, показав зростання акцій на понад 300% після IPO в березні.

Хуанг анонсував щорічні оновлення ШІ-чипів, готуючи запуск нової системи Vera Rubin, яка замінить Blackwell. Компанія активно укладає стратегічні угоди в Європі та на Близькому Сході, зокрема із Саудівською Аравією та ОАЕ.

Контекст

Ще кілька місяців тому компанія втратила майже $600 млрд капіталізації через прорив китайського конкурента DeepSeek, який поставив під сумнів монополію Nvidia в інфраструктурі ШІ. До того ж адміністрація Трампа ввела нові експортні обмеження на чипи Nvidia, зокрема модель H20 для Китаю – ринок, який компанія оцінювала в $50 млрд. Зараз Nvidia працює над редизайном чипів Blackwell, щоб зберегти присутність у регіоні без порушення правил.

Nvidia у першому кварталі збільшила чистий прибуток на 26%, виторг зріс на 69%. При цьому скоригований прибуток і виторг перевершили очікування аналітиків ринку. Чистий прибуток за квартал, що завершився 27 квітня, склав $18,8 млрд, або 76 центів на акцію, проти $14,9 млрд, або 60 центів на акцію, за аналогічний період попереднього фінансового року.

Квартальний виторг зріс до $44,06 млрд із $26,04 млрд роком раніше, тоді як ринок у середньому очікував $43,31 млрд.