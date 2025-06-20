Тайванська Foxconn і американський виробник чипів штучного інтелекту Nvidia ведуть переговори про розміщення людиноподібних роботів на новому заводі Foxconn в Хʼюстоні, де будуть вироблятися сервери Nvidia з ШІ, пише Reuters 20 червня. Це буде перший випадок, коли продукт Nvidia вироблятиметься за допомогою людиноподібних роботів, і це буде перший завод Foxconn з виробництва серверів зі штучним інтелектом, який використовуватиме їх на виробничій лінії, сказало джерело.
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Ключові факти
- Розгортання, яке, як очікується, буде завершено найближчими місяцями, стане важливою віхою у залученні людиноподібних роботів, які обіцяють перетворити виробничі процеси.
- Foxconn розробляє власних людиноподібних роботів спільно з Nvidia, а також провела випробування гуманоїдів, створених китайською компанією UBTech.
- Обидві компанії планують запустити гуманоїдних роботів в експлуатацію до першого кварталу наступного року, коли на новому заводі Foxconn у Хʼюстоні розпочнеться виробництво серверів штучного інтелекту Nvidia GB300.
- І хоча поки не ясно, що саме робитимуть роботи на заводі, Foxconn навчає їх піднімати та розміщувати предмети, вставляти кабелі та виконувати складальні роботи.
- За словами одного з джерел, завод Foxconn у Хʼюстоні ідеально підходить для розгортання гуманоїдних роботів, оскільки він буде новим і матиме більше місця, ніж інші існуючі майданчики для виробництва серверів ШІ.
Контекст
Для Nvidia використання людиноподібних роботів при виробництві своїх серверів ШІ є подальшим кроком у розвитку цієї технології, оскільки компанія вже надає виробникам людиноподібних роботів платформу, яку вони можуть використовувати для створення таких роботів.
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан у березні прогнозував, що їхнє широке використання на виробничих підприємствах відбудеться менш ніж через пʼять років.
Автовиробники, такі як Mercedes-Benz і BMW протестували використання гуманоїдів на виробничих лініях, в той час як Tesla розробляє свій власний. Китай також зробив ставку на гуманоїдів, очікуючи, що багато завдань на заводах зрештою виконуватимуться такими роботами.
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