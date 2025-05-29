Американська компанія Nvidia Corp., що спеціалізується на виробництві графічних процесорів, у першому кварталі збільшила чистий прибуток на 26%, виторг зріс на 69%. При цьому скоригований прибуток і виторг перевершили очікування аналітиків ринку. Про це йдеться у пресрелізі компанії.