Американська компанія Nvidia Corp., що спеціалізується на виробництві графічних процесорів, у першому кварталі збільшила чистий прибуток на 26%, виторг зріс на 69%. При цьому скоригований прибуток і виторг перевершили очікування аналітиків ринку. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
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Деталі
- Попри це, прогноз компанії на поточний квартал виявився нижчим за очікування експертів через заборону на експорт певних чипів до Китаю. Незважаючи на це, акції Nvidia суттєво зросли на додаткових торгах у середу.
- Чистий прибуток за квартал, що завершився 27 квітня, склав $18,8 млрд, або 76 центів на акцію, порівняно з $14,9 млрд, або 60 центами на акцію, за аналогічний період попереднього фінансового року.
- Скоригований прибуток досяг 96 центів на акцію, що перевищило консенсус-прогноз аналітиків, опитаних LSEG, на рівні 93 центів на акцію.
- Квартальний виторг зріс до $44,06 млрд із $26,04 млрд роком раніше, тоді як ринок у середньому очікував $43,31 млрд.
- Підрозділ дата-центрів збільшив виторг на 73%, до $39,1 млрд, а дохід від ігрового бізнесу Nvidia зріс на 42%, до $3,8 млрд.
- Компанія прогнозує, що в поточному кварталі виторг зросте до $45 млрд, хоча аналітики очікували вищого показника – близько $45,9 млрд. За словами Nvidia, без обмежень на постачання чипів серії H20 до Китаю прогноз міг би бути на $8 млрд вищим. Через ці обмеження у звітності за перший квартал відображено списання на суму $4,5 млрд.
- Nvidia виплатить квартальні дивіденди в розмірі 1 цент на акцію 3 липня, реєстр акціонерів закриється 11 червня.
- На додаткових торгах у середу акції Nvidia зросли на 4,9%. З початку року капіталізація компанії майже не змінилася і становить $3,3 трлн.
Контекст
У квітні адміністрація Трампа фактично заборонила Nvidia продаж чипів H20, які були адаптовані до попередніх вимог експортного контролю, що спричинило значні списання компанією.
Уряд США, прагнучи стримати поширення китайських технологій штучного інтелекту, закликав компанії уникати використання китайської продукції, зокрема процесорів Ascend від Huawei. Міністерство торгівлі Китаю різко розкритикувало це рішення, вимагаючи від США «негайно виправити помилки» та припинити «дискримінаційні» дії. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг назвав обмеження США на експорт чипів до Китаю «невдачею».
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