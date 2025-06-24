Генеральний директор корпорації Nvidia Дженсен Хуанг розпочав продаж акцій виробника мікросхем. Це його перша угода в рамках плану, який дозволяє йому позбавитися акцій на суму до $865 млн до кінця року, пише Bloomberg 24 червня.

Ключові факти

Хуанг продав 100 000 акцій протягом двох днів з 20 по 23 червня за $14,4 млн, згідно з поданими в понеділок документами до Комісії з цінних паперів та бірж. Продаж Хуанга є частиною нового плану, прийнятого в березні і розкритого минулого місяця в квартальному звіті Nvidia.

Хуанг – 12 найбагатша людина у світі зі статком у $126 млрд, що майже повністю складається з акцій Nvidia, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Генеральний директор продав понад $1,9 млрд акцій Nvidia, згідно з розрахунками індексу.

Заздалегідь підготовлений план Хуанга, поширений серед мільярдерів і керівників, які хочуть перевести в готівку частину акцій, не лякаючи інвесторів, дає йому можливість продати 6 млн акцій до кінця року. Ця сума буде оцінена у $865 млн за ціною закриття у 23 червня у $144,17. Ще одна заява у понеділок показує, що Хуанг планує продати ще 50 000 акцій найближчим часом.

Мільярдер, директор ради директорів Nvidia Марк Стівенс також продає акції. Він продав понад 600 000 акцій приблизно за $88 млн 18 червня, згідно з окремою заявою 23 червня. Раніше у червні він подав пропозицію про продаж до 4 млн акцій виробника мікросхем і на даний момент продав понад 2 млн. За даними Bloomberg, статки Стівенса становлять $9,8 млрд.

Контекст

Американська Nvidia Corp., що спеціалізується на виробництві графічних процесорів, у першому кварталі збільшила чистий прибуток на 26%, виторг зріс на 69%. При цьому скоригований прибуток і виторг перевершили очікування аналітиків ринку. Чистий прибуток за квартал, що завершився 27 квітня, склав $18,8 млрд, або 76 центів на акцію, порівняно з $14,9 млрд, або 60 центами на акцію, за аналогічний період попереднього фінансового року.

Квартальний виторг зріс до $44,06 млрд із $26,04 млрд роком раніше, тоді як ринок у середньому очікував $43,31 млрд.