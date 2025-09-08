Європейський Союз у межах 19-го пакета санкцій проти Росії планує заходи проти кількох банків, енергетичних компаній, платіжних систем, криптобірж та торгівлі нафтою, щоб посилити тиск на президента Володимира Путіна та змусити його припинити війну проти України. Про це 8 вересня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Новий пакет санкцій може включати обмеження проти великих російських нафтових компаній, таких як «Роснєфть» і «Лукойл», шляхом скасування поточних винятків, якими вони користуються. ЄС також розглядає посилення санкцій проти «тіньового флоту» Росії, нафтотрейдерів у третіх країнах і можливу заборону на перестрахування танкерів, що перевозять російську нафту.

Крім того, планується заборона експорту товарів і хімікатів, які Росія використовує для військової промисловості, а також санкції проти іноземних компаній, зокрема з Китаю, що постачають ці товари.

ЄС має намір координувати частину своїх заходів зі Сполученими Штатами. Цього тижня делегація ЄС відправиться до Вашингтона для переговорів із американськими колегами щодо спільних дій.

Росія вже перебуває під жорсткими санкціями США та Європи, але частково обходила їх, отримуючи підсанкційні товари через Китай та інші країни, а також продаючи нафту і газ до Індії та інших держав.

Для боротьби з цим ЄС розглядає можливість використання «антиобхідного інструменту» проти Казахстану, що передбачає заборону на імпорт певних машин, які перенаправляються до Росії для виробництва зброї. Застосування цього інструменту потребує вагомих доказів і одностайної підтримки країн-членів ЄС, пише Bloomberg.

Серед інших заходів – обмеження на візи, санкції проти портів, що працюють із підсанкційними суднами, та обмеження на сервіси, такі як штучний інтелект, які мають військове застосування. Пропозиції ще обговорюються з країнами-членами ЄС і можуть змінитися найближчими днями чи тижнями, пише видання. Очікується, що офіційна пропозиція буде представлена незабаром.

Контекст

ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, який переважно спрямований на покарання російських осіб, причетних до викрадення українських дітей, повідомляв Bloomberg. Це питання піднімалося під час нещодавньої зустрічі президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами у Білому домі. Раніше в Копенгагені відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС, де розглядалися різні варіанти санкцій. Обговорення проводилися конфіденційно.

Від початку повномасштабної війни ЄС запровадив 18 пакетів санкцій проти Росії, які стосуються енергетичного сектору, фінансів, торгівлі та доступу до технологій. У травні 2024 року ЄС затвердив механізм, що дозволяє спрямовувати доходи від заморожених російських активів на підтримку України. Наразі консультації щодо подальших дій тривають на рівні Єврокомісії та країн-членів.