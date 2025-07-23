Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила Офіс президента України, що обмеження діяльності антикорупційних органів негативно позначиться на інвестиціях у оборонний сектор та фінансуванні відбудови країни. Про це йдеться у відповідному листі на імʼя заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, який цитує «Європейська правда» . У листі також вказано, які кроки Київ має зробити для подолання кризи.

Деталі

Лист підписала керівниця антикорупційного відділу ОЕСР Джулія Фромгольц. Вона висловила серйозну стурбованість щодо ухвалення законопроєкту №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Закон набув чинності незабаром після надходження листа, що, за словами Фромгольц, суттєво підриває незалежність антикорупційних інституцій України.

Фромгольц зазначила, що ці законодавчі зміни можуть бути розцінені робочою групою ОЕСР як порушення Україною своїх зобов’язань, що загрожує її перспективам приєднання до ОЕСР.

Вона закликала президента ветувати законопроєкт або, якщо він уже підписаний, внести зміни для збереження незалежності НАБУ та САП. «Прошу поставитися до цього питання з максимальною серйозністю», – наголосила вона.

ОЕСР попередила, що ігнорування проблеми може зашкодити не лише перспективам України щодо Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом та вступу до організації, але й підірвати довіру міжнародних партнерів, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор та відбудову України.

Контекст

22 липня Верховна Рада 263 голосами ухвалила закон, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо досудового розслідування зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану. Цей закон обмежує незалежність НАБУ та САП. Голова ВР Руслан Стефанчук одразу підписав документ і направив його президентові, хоча зазвичай це робиться після розгляду блокуючих постанов. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Низка політиків, громадських діячів та представники Європейської комісії різко розкритикували законопроєкт і закликали Зеленського накласти на нього вето. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала ухвалення закону «серйозним кроком назад» і наголосила, що незалежність НАБУ та САП є ключовою для євроінтеграції України. «Верховенство права залишається основою переговорів про вступ до ЄС», – додала вона.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка запевнив Марту Кос, що Україна залишається відданою реформам і зобов’язанням щодо вступу до ЄС, а боротьба з корупцією є пріоритетом.

Увечері 22 липня в Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися акції протесту проти ухваленого закону.