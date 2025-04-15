Болгарія відмовилася продавати Україні російські реактори для Хмельницької АЕС

Уряд Болгарії відмовився продавати Україні два російські ядерні реактори, які призначалися для зупиненого проєкту АЕС «Белене». Про це заявив віцепремʼєр країни та голова болгарської Соціалістичної партії Атанас Зафіров, пише болгарський Forbes .

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Він заявив, що рішення схвалили всі урядові партнери, включно з лідером ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»), екс-прем’єром Бойком Борисовим.

Зафіров аргументував це необхідністю розвитку атомної енергетики в Болгарії через глобальне зростання цін на електроенергію.

Контекст

У 2023 році Болгарія та Україна почали перемовини щодо придбання двох російських ядерних реакторів, які раніше були призначені для замороженого проєкту АЕС «Белене».

У лютому Верховна Рада схвалила їх купівлю для подальшого використання у будівництві 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

У березні президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, який передбачає закупівлю обладнання в Болгарії.

Міністр енергетики Герман Галущенко 14 березня повідомляв, що Софія готує урядове рішення щодо передачі реакторів Україні.