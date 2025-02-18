Добудова Хмельницької АЕС може обійтися у 160 млрд грн – Галущенко

Завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції обійдеться Україні приблизно у 160 млрд грн. Остаточна вартість ще не визначена, оскільки попередні розрахунки датовані 2018 роком, а зміни курсу долара вплинули на кошторис. Про це в інтерв’ю LB live повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Деталі

Перерахунок техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) здійснює Київський науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут «Енергопроєкт», який раніше розробляв оцінку вартості. За словами міністра, нові розрахунки мають бути готові протягом трьох місяців, і наразі попередня оцінка становить близько 160 млрд грн.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про закупівлю реакторів до уточнення остаточної вартості через те, що у березні спливає термін дії дозволу, виданого парламентом Болгарії на продаж обладнання. Болгарські депутати не планують його продовжувати, а проросійські сили в їхньому парламенті навіть ініціювали законопроєкт про скасування дозволу на передачу реакторів Україні, заявив Галущенко.

Міністр наголосив, що рішення Ради поки що лише дозволяє придбати реактори, а остаточне ухвалення закону про будівництво відбудеться після оновлення ТЕО та внесення урядом відповідного проєкту протягом шести місяців.

Контекст

Переговори про придбання реакторів для Хмельницької атомної електростанції розпочалися в липні 2023 року, коли парламент Болгарії уповноважив свого міністра енергетики вести діалог з Україною про продаж обладнання, яке спочатку призначалося для проєкту АЕС «Белене». Цей проєкт Болгарія скасувала ще у 2012 році, а для укладання угоди необхідне законодавче рішення про будівництво енергоблоків №3 та №4 ХАЕС.

У квітні 2024 року уряд зареєстрував відповідний законопроєкт №11146, який 17 червня отримав підтримку енергетичного комітету Верховної Ради. Спікер парламенту Руслан Стефанчук тоді заявив про широкий консенсус серед депутатів про це рішення.

Однак уже 18 червня законопроєкт зняли з розгляду в сесійній залі. Член енергетичного комітету Андрій Жупанин розкритикував ініціативу, заявивши, що вона суперечить інтересам держави через плани закупівлі реакторів, вироблених «Росатомом» для недобудованої болгарської АЕС «Белене».

17 грудня Верховна Рада остаточно зняла з розгляду цей законопроєкт, а вже 23 січня 2025 року НАБУ відкрило кримінальну справу про розтрату 430 млн грн, пов’язаної з будівництвом нових енергоблоків.

Попри суперечки, 4 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що добудова Хмельницької АЕС є ключовою для енергетичної незалежності України та стабільності в регіоні.

11 лютого Верховна Рада підтримала новий законопроєкт №11392, який дозволяє «НАЕК «Енергоатом» придбати у Болгарії обладнання для будівництва енергоблоків №3 та №4.