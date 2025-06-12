Співвласник ПБГ «Ковальська» Олександр Пилипенко може викупити частину бізнес-кампуса в інноваційному парку UNIT.City у Василя Хмельницького. Відповідний дозвіл Антимонопольний комітет надав на засіданні 12 червня, повідомила пресслужба.

Ключові факти

АМКУ надав дозвіл компанії Cliff Capital Growth Aif V.C.I.C. Ltd (Нікосія, Республіка Кіпр) на набуття контролю над ТОВ «Юніт В04». У його власності – офісний кампус В04 на території інноваційного парку UNIT.City у Києві.

Зараз ТОВ «Юніт В04» в рівних частках належить ТОВ «Юніт Холдінгс» Василя Хмельницького і Cliff Capital Growth Aif V.C.I.C. Ltd. Остання на 75% належить Олександру Пилипенку, співвласнику ПБГ «Ковальська».

Це не перший розгляд заяви Cliff Capital. У лютому 2024 року Антимонопольний комітет України вже давав компанії дозвіл придбати частку в ТОВ «Юніт В04».

У березні 2025 року Cliff Capital Growth Aif V.C.I.C. Ltd стала власником ТОВ «Юніт В06», що володіє кампусом В06 в UNIT.City. Це була спільна власність Пилипенка і Хмельницького.

Контекст

У 2024 році Василь Хмельницький увійшов до списку найбільших власників офісів в Україні від Forbes Ukraine. Тоді загальна площа становила 118 290 кв. м, орендна – близько 91 000–93 000 кв. м.

У портфелі Хмельницького – два інноваційні парки: UNIT.Kharkiv у Харкові та UNIT.City у Києві. Останній має 10 збудованих кампусів. Три з них Хмельницький реалізував із партнерами – компанією KAN Development Ігоря Ніконова і групою «Ковальська» Олександра і Серія Пилипенків.

Ще один інноваційний парк LvivTech.City у Львові Хмельницький продав у червні 2024 року. Мета – для оптимізації портфелю, вивільнення коштів для розвитку ключових проєктів у Києві та області, зменшення кредитного навантаження, йшлося в офіційному повідомленні. Суму угоди не розкривали.

Крім офісів, Василь Хмельницький будує індустріальний парк «Біла Церква» у Київській області.