Співвласник ПБГ «Ковальська» Олександр Пилипенко може викупити частину бізнес-кампуса в інноваційному парку UNIT.City у Василя Хмельницького. Відповідний дозвіл Антимонопольний комітет надав на засіданні 12 червня, повідомила пресслужба.
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Ключові факти
- АМКУ надав дозвіл компанії Cliff Capital Growth Aif V.C.I.C. Ltd (Нікосія, Республіка Кіпр) на набуття контролю над ТОВ «Юніт В04». У його власності – офісний кампус В04 на території інноваційного парку UNIT.City у Києві.
- Зараз ТОВ «Юніт В04» в рівних частках належить ТОВ «Юніт Холдінгс» Василя Хмельницького і Cliff Capital Growth Aif V.C.I.C. Ltd. Остання на 75% належить Олександру Пилипенку, співвласнику ПБГ «Ковальська».
- Це не перший розгляд заяви Cliff Capital. У лютому 2024 року Антимонопольний комітет України вже давав компанії дозвіл придбати частку в ТОВ «Юніт В04».
- У березні 2025 року Cliff Capital Growth Aif V.C.I.C. Ltd стала власником ТОВ «Юніт В06», що володіє кампусом В06 в UNIT.City. Це була спільна власність Пилипенка і Хмельницького.
Контекст
У 2024 році Василь Хмельницький увійшов до списку найбільших власників офісів в Україні від Forbes Ukraine. Тоді загальна площа становила 118 290 кв. м, орендна – близько 91 000–93 000 кв. м.
У портфелі Хмельницького – два інноваційні парки: UNIT.Kharkiv у Харкові та UNIT.City у Києві. Останній має 10 збудованих кампусів. Три з них Хмельницький реалізував із партнерами – компанією KAN Development Ігоря Ніконова і групою «Ковальська» Олександра і Серія Пилипенків.
Ще один інноваційний парк LvivTech.City у Львові Хмельницький продав у червні 2024 року. Мета – для оптимізації портфелю, вивільнення коштів для розвитку ключових проєктів у Києві та області, зменшення кредитного навантаження, йшлося в офіційному повідомленні. Суму угоди не розкривали.
Крім офісів, Василь Хмельницький будує індустріальний парк «Біла Церква» у Київській області.
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