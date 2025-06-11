Підприємець Максим Кріппа, який є власником БЦ «Парус», готелю «Україна» та кіберспортивної команди NAVI отримав контроль над 75% ТОВ «Міжнародний виставковий центр» (МВЦ). Про це він повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна» . МВЦ на Лівобережній у Києві є найбільшим виставковим комплексом України,

Ключові факти

«Наразі стосовно цього обʼєкту ми зафіксували наші домовленості і будемо працювати над тим, що вже є зараз. Угода, що відбулася, стосується не тільки акції A.T.V.T., яка володіє 50,04% статутного капіталу МВЦ, а й часток Анатолія і Олени Ткаченко, загальна придбана частка у власності становить 75+%», – сказав він.

За словами Кріппи, МВЦ має потенціал, щоб бути точкою концентрації масштабних галузевих та бізнесових подій, знаковим майданчиком, який презентує світові сучасну Україну.

«Актуальне завдання – зберегти професійну команду з понад 130 людей, запустити процес переосмислення обʼєкту, зробити його більш інноваційним та інклюзивним», – повідомив він, додавши, що не виключаэ можливості зміни призначення обʼєкту у майбутньому.

«Будемо враховувати глобальні тренди і орієнтуватися на запит ринку та аудиторій, можливо, тестувати нові формати», – пояснив Кріппа.

При цьому, за оцінкою Кріппи, будівля МВЦ не потребує нагальної модернізації. Наразі розширення чи реконструкція об’єкту не планується.

Контекст

МВЦ має загальну площу 73 200 кв. м. Він складається із чотирьох павільйонів, має 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт. У 2024 році виторг ТОВ «Міжнародний виставковий центр» зріс на 55,3%, до 87,4 млн грн.

Максим Кріппа інвестував в українську нерухомість понад $100 млн. Про це він розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine. Кріппа володіє, зокрема, київським бізнес-центром «Парус», який він купив в 2023 році, та історичним готелем «Україна» в центрі столиці, який підприємець приватизував у 2024 році. У лютому 2025-го Кріппа інвестував в групу компаній DIM, що будує житло в Києві та області.

У травні Антимонопольний комітет України погодив покупку компанії, якій належить 50% Міжнародного виставкового центру на Лівобережній. Зокрема, АМКУ дозволив компанії Citadel Ventures Cyprus Limited отримати контроль над A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, яка володіє 50,04% у ТОВ «Міжнародний виставковий центр» (МВЦ). Бенефіціаром Citadel Ventures є Кріппа. Інші співвласники МВЦ – Анатолій і Олена Ткаченки (по 12,49%), а також венчурний фонд «Асборн» (24,98%), бенефіціаром якого є Марина Дорохіна, донька девелопера Вагіфа Алієва.