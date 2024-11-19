Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Оператори «Київстар», Vodafone та lifecell розділили нові частоти на 2,9 млрд грн

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку провела аукціон із п’яти лотів у трьох діапазонах радіочастот. Оператори «Київстар», Vodafone та lifecell заплатили 2,895 млрд грн. Про це повідомляє репортерка Forbes на аукціоні.

Частоти — основний ресурс операторів. Вони дадуть змогу мобільним операторам покращити свої 4G-мережі. 

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Ключові факти 

  • Оператори отримали в користування на 15 років нові частоти в діапазонах 2100, 2300 і 2600 МГц. 
  • Найдорожчий лот — частоти у діапазоні 2355-2395 МГц, які придбав найбільший оператор «Київстар» за 994,8 млн грн. Перші заявки були мінімальними.
  • Частоти у діапазоні 1935-1940/2125-2130 МГц купив третій за розміром оператор lifecell, запропонувавши 463 млн грн
  • Частоти у діапазоні 1945-1950/2135-2140 МГц у 25 регіонах України купив другий за розміром мобільний оператор «Vodafone Україна», запропонувавши ставку у 458 млн грн. Це на 250 грн більше за конкурента «Київстар»
  • Частоти у діапазоні 1940-1945/2130-2135 МГц купив «Київстар», запропонувавши підвищення до 448 млн грн. 
  • Частоти у діапазоні 2575-2610 МГц без торгів купив «Vodafone Україна» по мінімальній ціні 530,1 млн. 

Контекст

Частоти – дорогий актив, і найбільш привабливі вже давно куплені операторами, казав Forbes керівний партнер консалтингової компанії E&C, що консультує телеком-ринок, Анатолій Фроленков. Новопридбані частоти дадуть змогу мобільним операторам покращити свої 4G-мережі. 

Телеком-регулятор планував провести цей аукціон ще з 2021 року. На тендер виставили частоти у діапазонах 2100 МГц, 2300 МГц та 2600 МГц. Мобільним операторам вони потрібні для збільшення ємності мереж, а отже і покращення якості зв’язку.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні