«Підривають єдність у країні». Голова найбільшої групи в Європарламенті розкритикував санкції проти Порошенка

Президент Європейської народної партії Манфред Вебер розкритикував санкції РНБО проти пʼятого президента України та лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка. Вебер назвав звинувачення «політично вмотивованими» та закликав президента Володимира Зеленського переглянути це рішення й уникати дій, «які підривають єдність у країні». Про це йдеться у повідомленні , опублікованому на офіційному сайті ЄНП 13 лютого.

Деталі

В умовах війни та міжнародних зусиль для її завершення збереження єдності в Україні є критично важливим, наголосив очільник ЄНП.

«Поки ми чекаємо на додаткові деталі та аргументацію, нагадуємо про необхідність консолідації. У такій ситуації партійні міркування і тактика перед можливими виборами є абсолютно недоречними», – заявив Вебер.

Очільник ЄНП закликав українську владу переглянути це рішення та уникати кроків, що підривають національну єдність, зберігати сильну позицію в переговорах із агресором. Він звернувся до керівництва ЄС із закликом підтримати єдність України.

Контекст

ЄНП – найбільша група у Європарламенті, фактичний старший партнер коаліції, членкинею ЄНП є і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. ЄНП об’єднує 82 партії з ЄС та партнерів із 43 країн, «Євросолідарність» – асоційований член ЄНП.

Зауваження з боку ЄНП лунають у момент, коли Україна сподівається відкрити всі переговорні кластери з ЄС протягом 2025 року. Першим має відкриватись кластер fundamentals, який стосується функціонування демократичних інституцій в Україні.

12 лютого Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалила безстрокове введення санкцій проти народного депутата Петра Порошенка.

Запроваджені обмеження включають: анулювання державних нагород, блокування активів, заборону на торгівлю, припинення виведення капіталів за кордон, зупинку виконання економічних та фінансових зобов’язань, а також заборону на участь у приватизації та оренді державного майна.

У відеозверненні Порошенко назвав це рішення «антиконституційним» та «політично вмотивованим».

Служба безпеки України пояснила рішення РНБО санкціями через «загрози державній безпеці». Відповідно до їхнього повідомлення, пропозиції щодо санкцій були подані через «погрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України», а також через створення перешкод для економічного розвитку з боку вказаних осіб.