«Подрывают единство в стране». Глава крупнейшей группы в Европарламенте раскритиковал санкции против Порошенко

Президент Европейской народной партии Манфред Вебер подверг критике санкции СНБО против пятого президента Украины и лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко. Вебер назвал обвинения «политически мотивированными» и призвал президента Владимира Зеленского пересмотреть это решение и избегать действий, «подрывающих единство в стране». Об этом говорится в сообщении , опубликованном на официальном сайте ЕНП 13 февраля.

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В условиях войны и международных усилий для ее завершения сохранение единства в Украине является критически важным, подчеркнул глава ЕНП.

«Пока мы ждем дополнительных деталей и аргументации, напоминаем о необходимости консолидации. В такой ситуации партийные рассуждения и тактика перед возможными выборами абсолютно неуместны», – заявил Вебер.

Глава ЕНП призвал украинские власти пересмотреть это решение и избегать шагов, подрывающих национальное единство, сохранять сильную позицию в переговорах с агрессором. Он обратился к руководству ЕС с призывом поддержать единство Украины.

Контекст

ЕНП – крупнейшая группа в Европарламенте, фактический старший партнер коалиции, членом ЕНП является и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕНП объединяет 82 партии из ЕС и партнеров из 43 стран, «Евросолидарность» – ассоциированный член ЕНП.

Замечания со стороны ЕНП раздаются в момент, когда Украина надеется открыть все переговорные кластеры по ЕС в течение 2025 года. Первым должен открываться кластер fundamentals, касающийся функционирования демократических институтов в Украине.

12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял бессрочное введение санкций против народного депутата Петра Порошенко.

Введенные ограничения включают: аннулирование государственных наград, блокирование активов, запрет на торговлю, прекращение вывода капиталов за границу, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

В видеообращении Порошенко назвал это решение антиконституционным и политически мотивированным.

Служба безопасности Украины объяснила решение СНБО санкциями из-за «угрозы государственной безопасности». Согласно их сообщению, предложения по санкциям были поданы из-за «угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины», а также создания препятствий для экономического развития со стороны указанных лиц.