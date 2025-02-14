«Швидке членство, якщо Путін знову нападе». Сенатор Грем вигадав нову ідею про Україну і НАТО

Якщо Україну не можна взяти в НАТО після завершення війни, то має бути домовленість: Київ швидко стає членом НАТО у разі повторного вторгнення Росії. Таку ідею на панелі Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Цього тижня Дональд Трамп і представники його команди виключили членство України в НАТО, що загострило питання гарантій безпеки для Києва. Грем вже генерував ідеї щодо України, які потім сприймав Трамп, зокрема, про доступ до корисних копалин.

Деталі

Зараз членство України в НАТО виключають кілька членів Альянсу, а не лише Трамп, сказав Грем. І членство України в НАТО зараз розлютило б російського диктатора Володимира Путіна.

Однак у Грема є ідея. За його словами, вона походить з книги Трампа «Мистецтво укладати угоди».

«Якщо ми не можемо домовитися, що вони повинні бути в НАТО зараз. То чи можемо ми домовитися, що якщо буде ще одне вторгнення, то українці підуть в НАТО? Нехай Путін візьме їх в НАТО, якщо він цього хоче», – сказав він.

Якби у 2014-му була така угода, то повномасштабного вторгнення не було б, вважає Грем. «Я думаю, ми дамо Путіну зрозуміти, що якщо він коли-небудь зробить це знову, вони [українці] дуже швидко стануть членами НАТО».

Для стримування РФ від повторного вторгнення треба також озброїти Україну до зубів, впевнений Грем. «Дати їм не кілька, а купу F-16», – сказав він.

Ще один фактор стримування – угода між Україною та США про видобуток корисних копалин, вважає Грем. Тоді б в Україні з’явились американські бізнес-інтереси. «Якщо ми підпишемо цю угоду про видобуток корисних копалин, Путіну кінець, тому що Трамп буде захищати угоду», – сказав Грем та висловив впевненість: війна закінчиться так, що більше не повториться.

Грем хоче, щоб Путін знав: якщо РФ знову вторгнеться, то його чекатимуть дуже сильна українська армія, членство України в НАТО, американські бізнес-інтереси в Україні та санкції.

Контекст

Грем вважається близьким до Трампа сенатором. У книзі Боба Вудворда «Страх. Трамп у Білому домі» неодноразово згадується, як Трамп під час першої каденції міг посеред ночі зателефонувати Грему й звернутися за порадою або ж питати його думку під час гри у гольф.

Грем вже генерував ідеї, які припадали до душі Трампу. Наприкінці 2023-початку 2024-го він був першим голосом на Заході, який пропонував укласти угоду між Україною та США з використання корисних копалин України. Рік потому – Україна та США обговорюють деталі такої угоди.

Міністр оборони США Піт Гегсет та президент Дональд Трамп виключили членство України в НАТО. За словами Гегсета, гарантії безпеки Україні має забезпечити Європа.

США ніколи не бачили Україну в НАТО, як за Байдена, так і за Трампа, заявив на Мюнхенській конференції президент Володимир Зеленський. Якщо Україна не буде в НАТО, то має побудувати НАТО в Україні – мати 1,5-мільйонну армію у мирний час, додав він.