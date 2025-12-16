Платіжна компанія PayPal подала заявку на створення власного банку у США. Йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Компанія зі штаб-квартирою в Сан-Хосе (Каліфорнія) звернулася до Департаменту фінансових установ штату Юта та Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC) з наміром створити так звану промислову кредитну установу (industrial loan company).

Цей крок відображає ширшу тенденцію серед фінтех- та криптокомпаній, які прагнуть отримати банківські ліцензії для розширення свого бізнесу. У разі схвалення PayPal зможе посилити кредитування малого бізнесу в США та зменшити залежність від сторонніх фінансових партнерів, пише Reuters.

Залучення капіталу залишається серйозним викликом для малого бізнесу, який прагне зростати та масштабуватися, заявив генеральний директор PayPal Алекс Крісс. За його словами, створення PayPal Bank підвищить ефективність компанії та дозволить краще підтримувати розвиток малого бізнесу й економічні можливості по всій країні.

Також PayPal планує запропонувати клієнтам ощадні рахунки з нарахуванням відсотків. З 2013 року компанія вже надала понад $30 млрд кредитів і капіталу.

Контекст

Після вступу Дональда Трампа на посаду президента кількість заявок на отримання банківських ліцензій різко зросла – регулятори перейшли до дерегуляційної та більш проінвестиційної політики. Минулого тижня Управління контролера грошового обігу США попередньо схвалило створення національних трастових банків для криптокомпаній, зокрема Ripple та Circle, що може прискорити інтеграцію цифрових активів у банківську систему.

Президентом PayPal Bank обрали Мару Макнілл – банкірку з понад 20-річним досвідом у сфері фінансів і комерційного кредитування, яка раніше очолювала Toyota Financial Savings Bank.

Виторг PayPal у третьому кварталі сягнув $8,4 млрд, що на 7% більше, ніж торік. На тлі цього компанія також підвищила свій прогноз на весь рік.

Обсяг маржі від транзакцій у грошовому вираженні зріс на 6% – до $3,9 млрд, а прибуток на акцію за стандартами GAAP підскочив на 32% і становив $1,30.

Тоді ж PayPal вперше оголосила про запровадження квартальних дивідендів у розмірі $0,14 на акцію.

У оновленому прогнозі компанія очікує, що у 2025 році зростання маржі від транзакцій у доларовому еквіваленті становитиме 6–7%, без урахування процентних доходів за залишками коштів клієнтів.