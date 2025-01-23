Уряд готує продаж Sense Bank і частини «Укрнафти» – Свириденко

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Цьогоріч на економічний форум в Давос Україна привезла конкретні проєкти, зазначила Свириденко. «Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки «Укрнафти», яка вкрай потребує модернізації», – зазначила урядовиця. Що стосується «Укрнафти», то обговорення лише розпочалось, уточнила вона.

За словами Свириденко, в межах державно-приватного партнерства уряд розглядає можливість концесії порту «Чорноморськ». «Бачимо зацікавленість як на внутрішньому ринку, так і від міжнародних інвесторів», – сказала вона.

«Там, де приватний сектор може ефективно відновити і модернізувати збиткові компанії, має працювати ринок», – наголосила Свириденко.

Контекст

Попри інтерес низки потенційних покупців, черги з реальних інвесторів на націоналізований Sense Bank поки немає. Навіть Томаш Фіала, який публічно озвучив свою зацікавленість у цьому активі, поки далекий від конкретної пропозиції. Державі, ймовірно, також знадобиться час до моменту, коли вона буде готова продати колишній банк Михайла Фрідмана та Петра Авена. Чому приватизація нового держбанку навряд чи буде швидкою, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Понад два роки тому видобувна компанія «Укрнафта» та найбільший виробник пального «Укртатнафта» були відчужені в держвласність у приватних акціонерів, неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського з Геннадієм Боголюбовим та їхніх партнерів. Причина націоналізації – компанії не постачали пальне українській армії в необхідних обсягах.